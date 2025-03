Suurepäraselt hooaega alustanud Evans: proovin punktitabelit ignoreerida

Waleslane Elfyn Evans on tänavust autoralli MM-sarja hooaega alustanud suurepäraselt, teenides kolme ralliga kaks esikohta ning ühe teise kohta. Toyota mees ütles pärast Keenia rallit, et üritab punktide lugemisest hoiduda.

Evans pälvis hooaja avaetapil Monte Carlos tiimikaaslase Sebastien Ogier' järel teise koha, aga järgnenud rallid Rootsis ja Keenias on waleslasele kuulunud. Evans on kolme ralliga võimalikust 105 punktist teeninud 88 ning vahe teisel kohal jätkava Thierry Neuville'iga on 36 punkti.

Evans võidutses nädalavahetusel karmidel Keenia teedel, kuid portaaliga DirtFish rääkides ta oma suurepärasest algusest suurt asja ei teinud. "Mitu rallit veel teha on?" küsis waleslane. "11 on päris palju. Hooaeg on veel nii noor, proovin seda ignoreerida."

Toyota on aga tootjate arvestuses teeninud kolm esikohta ning kaks esikohta, paraku Keenias keegi peale Evansi punkte ei teeninudki. Võistkonnana on teenitud 148 punkti, Hyundail on 122 punkti ja M-Sport Ford jääb liidrist juba 101 punkti kaugusele.

"Tiim on loomulikult õnnelik ja nad jagavad kohe ka punktiseisu. Ma tean, mis seis on, aga me oleme sõitnud ainult kolm rallit," ütles Evans. "Asjad on sel hooajal hästi läinud, aga teame, et väga palju tööd on veel teha."

MM-sarja punktiseis sõitjate arvestuses:

1. Evans - 88 punkti

2. Neuville - 52 p

3. Tänak - 49 p

4. Katsuta - 35 p

5. Ogier - 33 p

6. Fourmaux - 33 p

7. Rovanperä - 31 p

8. Pajari - 19 p

9. Munster - 14 p

10. McErlean - 11 p