Tänak: Toyotad said keerulistes oludes paremini hakkama

Laupäeva hommikut domineerisid Toyota piloodid Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta, kes võtsid kahel esimesel kiiruskatsel kolmikvõidu. Öine vihm oli muutnud teed mudaseks ja raskesti läbitavateks, mis andis Tänaku sõnul eelise Toyotadele.

"Oleme Kallele lähedal ainult sellepärast, et ta lõhkus rehvi," tõdes Tänak hoolduspausi ajal. "Tempo mõttes olime Toyotadest ikka väga kaugel. Nad said keerulistes oludes paremini hakkama. Päeva esimene katse oli märg ja mudane, teine oli pisut paremini läbitav ja kolmas kuiv. Nii et olud varieerusid."

Enne 13. kiiruskatset kaotas Tänak ralli kokkuvõttes teisel kohal olevale Rovanperäle minuti ja 23 sekundiga, kuid soomlase Toyotal purunes sel katsel rehv, mistõttu vähenes hoolduspausiks vahe Tänakuga 17 sekundi peale.

Ralli liider on Evans, kes edestab Tänakut ligi kahe minutiga. Neljandal kohal paiknev Katsuta jääb eestlasest minuti ja 47 sekundi kaugusele.

Pärastlõunaste kiiruskatsete puhul saab võtmeteguriks olema ilm. "Iial ei saa kindel olla, millal ja kus hakkab ilm rolli mängima. Rajal näeme, mis hakkab juhtuma," märkis Tänak, kelle tiimis töötav ilmaennustaja Hannes Tõnisson on rallimehe sõnul samuti keerulises olukorras. "Isegi tema jaoks on see paras väljakutse."