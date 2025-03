Keenia ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Rovanperä, Tänak kolmas

24-aastane Rovanperä (Toyota) sai 5,16 kilomeetri pikkuse testikatse esimesel läbimisel kirja aja 4.34,5, mis jäigi päeva kiireimaks. Soomlane läks rajale ka teiseks läbimiseks, aga lõpetas siis 8,1 sekundit kehvema ajaga.

Lõviosa sõitjatest käis rajal kolm korda, valitsev maailmameister Thierry Neuville sai kolmandal läbimisel ajaks 4.36,1. Belglane käis rajal ka neljandat korda, kuid lõpetas siis ajaga 4.43,0. Kolmanda koha pälvis Ott Tänak (Hyundai), kes sai oma esimesel läbimisel ajaks 4.36,4. Eestlasel järgnes tiimikaaslane Adrien Fourmaux, kelle ajaks jäi 4.36,7.

Esinelikule järgnesid Takamoto Katsuta (Toyota; 4.38,0), Gregoire Munster (M-Sport Ford; 4.39,7), Elfyn Evans (Toyota; 4.40,8), Josh McErlean (M-Sport Ford; 4.44,2) ning Sami Pajari (Toyota; 4.48,5), kes edestas vaid 0,1 sekundiga Toyota Rally2 autoga võistlevat Oliver Solbergi.

Rallisõitjad ütlesid esimese läbimise järel, et on otsustanud Keenia rallil katsete järel intervjuude andmisest loobuda, viidates rahvusvahelise autoliidu (FIA) reeglitele keelekasutuse osas. Neuville mainis, et sõitjad annavad kommentaare oma emakeeles, kuid mõned sõitjad vaikivad tõenäoliselt terve ralli vältel.

Keenia ralli algab ametlikult neljapäeval, mil peetakse kaks kiiruskatset. Esimene katse algab kell 13.05, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.