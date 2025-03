FIA-ga raksu läinud rallimehed jäävad Keenias katsete järel kidakeelseks

Autoralli MM-sarja sõitjad tegid veebruari lõpus rahvusvahelisele autoliidule ühispöördumise, milles avaldasid nördimust seoses karmide reeglitega vandumise ja muu keelekasutuse osas. FIA on tänavusest hooajast jälginud veelgi enam sõitjate keelekasutust intervjuudes ning Hyundai sõitja Adrien Fourmaux sai Rootsi rallil ropu sõna eest 30 000 euro suuruse trahvi.

Kalle Rovanperä ütles pärast oma esimest läbimist, et rallimehed Keenias katsete järel pikalt ei kõnele. Sama väljendas ka Ott Tänak: "Seoses [FIA] hiljutiste otsustega ei anna me katsete järel intervjuusid, kuni see tehakse jälle sõitjate jaoks mugavamaks. Nii kahjuks on, loodetavasti saame varsti lahenduse," sõnas eestlane.

Valitsev maailmameister Thierry Neuville andis oma intervjuu prantsuse keeles ning ütles, et sõitjad räägivadki Keenias oma emakeeles. "Meil on kahju, et FIA meiega rohkem suhelnud ei ole. Me ei ole inimesed, kes kedagi solvata tahaksid. Vabandan fännide ees, aga oleme kõik koos selle otsuse teinud," sõnas Neuville.

WRC ametlik ülekanne läks kommentaari võtma ka Adrien Fourmaux'lt, kuid Hyundai mees vaikis.

Keenia MM-ralli saab ametliku alguse neljapäeval, kui peetakse kaks kiiruskatset. Esimene algab kell 13.05, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.