Rallisõitjad esitasid FIA-le karmide reeglite vastu ühise murekirja

Alates tänavusest hooajast on FIA senisest pingsamalt jälginud sportlaste keelekasutust intervjuudes ja muudes kohtades, kus nende sõnum jõuab laiema avalikkuse ette.

Esimesena sai trahvi Hyundai sõitja Adrien Fourmaux, kes kasutas Rootsi ralli viimase katsel järel F-tähega sõna. Prantslasele määrati 30 000 euro suuruse trahv, millest kaks kolmandikku on tingimisi aastase katseajaga.

Rallisõitjaid koondav ühendus World Rally Drivers Association (WoRDA) avaldas esmaspäeval järgneva seisukoha ja kutsus rallijuhte üles teemat täpsemalt arutama. Varasemalt on sarnaselt käitunud vormelisõitjate ühendus GPDA.

WoRDA avaldus täismahus:

WoRDA rallisõitjad ja kaardilugejad, inspireerituna GPDA kolleegidest, avaldavad ühiselt arvamust, otsimaks selgust ja tegemaks koostööd parema tuleviku nimel.

Eelkõige tahame öelda, et nagu iga teisegi spordiala puhul, peavad võistlejad järgima kohtunike otsust. Selle põhimõtte järgimine ei ole küsimus.

Me ei ole kõik täiskohaga professionaalsed sõitjad, kuid seisame silmitsi samade ekstreemsete tingimustega ja tunneme selle vastu samasugust lakkamatut kirge. Ükskõik, kas otsime teed läbi tiheda metsa, pimedas jäätunud teedel või äraarvamatus kruusatolmus - viime end piiri peale: vastu erinevaid asjaolusid ja kella.

Lisaks võidusõidule on meie roll ajas laienenud. Tänapäeval pole rallisõitjad ja kaardilugejad üksnes sportlased, vaid ka meelelahutajad, sisuloojad ja pidevad meediategelased. Alates pealtvaatajate nutitelefonidest kuni ametlike WRC kaamerateni oleme kogu aeg saadaval - enne võistlust, võistluse ajal ja pärast võistlust - varavalgest hilisõhtuni.

WoRDA on alati pidanud õigeks õigeks meie kohustusi ja pühendumust teha koostööd kõigi asjaosaliste, sealjuures FIA presidendiga, et edendada kõigi hüvanguks meie silmapaistvat spordiala.

Viimastel kuudel on aga väiksemate, üksikute ja tahtmatute keelevääratuste eest määratud karistused kasvanud. See on jõudnud vastuvõetamatu tasemeni.

Usume kindlalt, et:

Tavalist kõnekeelt ei saa pidada võrdseks tõelise solvamise või agressiooniga.

Emakeele mitterääkijad võivad kasutada või korrata termineid sealjuures mitte teades nende kõiki tähendusi ja konnotatsioone.

Mõned sekundid pärast ekstreemset adrenaliinisööstu on ebareealne oodata täiuslikku ja süsteemset kontrolli emotsioonide üle.

Ralli on ekstreemne ala. Sportlaste riskitase, keskendumise intensiivsus, pikad päevad... kõikide piirideni on juba jõutud.

Sellisel juhul seame kahtluse alla mistahes karistuse asjakohasuse ja kehtivuse. Lisaks on üüratud trahvid ralli keskmise teenistuse ja eelarvega võrreldes äärmiselt ebaproportsionaalsed.

Samuti oleme mures avalikku kuvandi pärast, mida need liigsed summad fännide teadvuses loovad, mis viitab sellele, et selles valdkonnas raha ei loeta.

See tõstatab ka põhimõttelise küsimuse: kuhu läheb trahvidest saadav raha? Läbipaistvuse puudumine ainult kasvatab muret ja õõnestab usaldust süsteemi vastu.

Kindlasti kaaluvad nende karistuste negatiivsed muljed üles igasuguse mõju keelekasutusele.

Kutsume üles otsesuhtlust FIA presidendi ja WoRDA liikmete vahel, et leida vastastikku rahuldav ja kiireloomuline lahendus.

Üleskutsele olid alla kirjutanud kõik rallimaailma tipud eesotsas Sebastien Ogier', Kalle Rovanperä, Ott Tänaku, Thierry Neuville'i, Elfyn Evansi ja teistega.

FIA ei ole avaldust veel kommenteerinud.