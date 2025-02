Doncici kolmikduubel kukutas vana koduklubi

Veel mõned nädalad tagasi Mavericksi hingekirja kuulunud Luka Doncic sooritas esimese kolmikduubli Lakersi särgis, kui kogus võidumängus oma endise koduklubi vastu 19 punkti, 15 lauapalli ja 12 resultatiivset söötu. Kokku on Doncic karjääri jooksul sooritanud 81 kolmikduublit.

Võitjate resultatiivseimaks osutus LeBron James, kes panustas 27 punkti kõrval 12 lauapalliga. Austin Reaves lisas omalt poolt 20 silma. Mavericksi särgis viskas üleplatsimehena 35 punkti Kyrie Irving.

Lakers (35-21) sai viimasest kümnest kohtumisest kaheksanda võidu ning jätkab läänekonverentsis neljandal kohal, Mavericks (31-28) on samas konverentsis üheksas.

Idakonverentsi liidermeeskond Cleveland Cavaliers (48-10) pikendas oma võiduseeria kaheksale mängule, kui võõrsil saadi 122:82 (34:16, 23:27, 35:23, 30:16) jagu Orlando Magicust (29-31).

Kolmepunktiviskeid koguni 59-protsendilise täpsusega (19/32) visanud Cavaliersi vedas rünnakul Ty Jerome, kes tabas neli kaugviset ja tõi lõpuks 20 punkti. Evan Mobley, Max Strus ja De'Andre Hunter panustasid kõik 17 punkti. Meeskonna tähtmängijal Donovan Mitchellil oli tagasihoidlik õhtu, kui lõpetas 11 punkti, viie korvisöödu ja kolme lauapalliga.

Magicu särgis küündisid kahekohalise punktisummani vaid Paolo Banchero ja Franz Wagner, kelle arvele kanti vastavalt 26 ja 19 punkti.

Teised tulemused:

Toronto Raptors - Boston Celtics 101:111

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 109:103

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 151:148 (la.)

Houston Rockets - Milwaukee Bucks 100:97

Golden State Warriors - Charlotte Hornets 128:92

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ Cavs (1st in NBA) win 8th straight

▪️ Celtics (2nd in East) win 6th straight

▪️ Lakers (4th in West) now 8-2 in L10

▪️ Warriors rise to 8th in West



