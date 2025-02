Rannula uutest hoolealustest: eriti kaitses on potentsiaali enamaks

"Ma arvan, et seltskond on üsna eriline. Meil on potentsiaali. Ma arvan, et te pole oma potentsiaali veel küllalt hästi ära kasutanud, aga me ei räägi liiga palju minevikust, vaatame tulevikku. Nüüd on põhiline fookus laupäevasel mängul," lausus Rannula kohtumisel mängijatega.

Hiljuti klubiga lepingu sõlminud eestlane sai meeskonda etteotsa olukorras, kus tänavu on võidetud kõrgliigas kümme mängu ja kaotatud kaheksa. Hetkel annab see 16 meeskonna konkurentsis kuuenda koha, mis viiks viimasena veerandfinaali.

"Muljed on head. Inimesed on väga abivalmis. Meil on siin noor tiim, nad üritavad kõvasti ja arvan, et meil on potentsiaali," lausus ta klubi tehtud videotutvustuses.

"Mul on plaanid ja visioon, kuidas mängida ja mida kohe muuta. Alati on lihtne öelda, et tahad rohkem skoori teha ja paremini kaitsta, aga üldiselt peame pisut agressiivsemalt ja kiiremini mängima. Meil on selleks vahendid, mängijad olemas. Nüüd on küsimus lihtsalt ajas."

Rannula sõnul on kohe esimene kuu üsna keeruline ja tiheda kalendriga. "Loodetavasti suudame õppida ja muutuda mäng-mängult paremaks," lausus ta.

"Mõnda mängijat ma tean, oleme korduvalt Poola vastu mänginud - rahvuskoondise mängijad on minu jaoks väga tuttavad. Ja loomulikult need, kes on mänginud Eestis."

"Vaatasin mänge, vaatasin mängijaid ja arvan, et meil on koos väga hea seltskond," jätkas eestlane. "Meil on piisavalt talenti, eriti kaitses on meil potentsiaali rohkemaks kui oleme senini näidanud. Loodetavasti suudame edasi areneda."

Rannula debüteerib Varssavi Legia eesotsas laupäeval, 1. märtsil, kui võõrsil tuleb minna vastamisi Varssavi Dzikiga, kus teiste seas pallib ka Janari Jõesaar. Seejärel ootab ees Põhja-Euroopa liiga (ENBL) veerandfinaalseeria avamäng Rumeenia klubiga Voluntari.