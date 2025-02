Kergejõustiklased püüavad nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel EM-pääsmeid

Eeloleval nädalavahetusel selguvad Lasnamäe kergejõustikuhallis talvised Eesti meistrid kergejõustikus. Võistlustele lisab põnevust asjaolu, et Euroopa sisemeistrivõistlustele pürgivate sportlaste jaoks on tegemist viimase võimalusega täita norme ning koguda väärtuslikke reitingupunkte.

60 m jooksus soovivad koha Apeldoornis toimuvatel Euroopa sisemeistrivõistlustel kindlustada Karl Erik Nazarov (Audentese SK) ja Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius). Nazarovi hooaja tippmark on 6,65, mis jääb viie sajandiku kaugusele EM-normist ning kuigi edetabeli järgi on tema koht üsna kindel, on ta eesmärgiks siiski seadnud võimetekohase normi (6,60) alistamise. Kivikas on sel hooajal oma isiklikku rekordit jõudsalt parandanud, viies selle 7,31-ni ning hoiab samuti kinni EM-pääsmest. Kuigi EM-norm on 7,20, siis edetabeli järgi võib Kivikas end üsna kindlalt tunda ning kodustel meistrivõistlustel on tal võimalik oma positsiooni veelgi parandada. Lisaks 60 m jooksule tuleb Kivikas starti ka 200 m distantsil.

Tõkkesprindis loodavad EM-pääsme lunastada nii Kreete Verlin (SK Fortis) kui Diana Suumann (TÜASK). Verlini nimele kuulub alates jaanuarist Eesti rekord ajaga 8,06. Sajandikuga Eesti rekordist ilma jäänud Suumanni selle hooaja parim tulemus seni on 8,32, mida ta Tallinnas kindlasti parandada soovib. EM-i mõtetega läheb meeste 60 m tõkkejooksus starti ka Keiso Pedriks (Tallinna KJK Kalev), kelle hooaja tippmark on 7,90.

Oma esimestele täiskasvanute tiitlivõistlustele pürgiv Uku Renek Kronbergs (Tartu SS Kalev) tuleb starti 400 m jooksus ja 800 m jooksus. 800 m jooksus jaanuaris Eesti lühirajarekordi 1.46,84 püstitanud Kronbergs hoiab edetabelis hetkel 30. kohta ning EM-il lastakse starti täpselt 30 meest. Normi täitmiseks tuleks joosta aeg 1.46,40.

Kõrgushüppes soovib oma hooaja tippmarki parandada Elisabeth Pihela (TÜASK), kes on sel hooajal kahel korral ületanud kõrguse 1.88. Hooaja tippmargi parandamine aitaks tõsta tema võimalusi EM-ile pääsemiseks.

EM-iks valmistuv mitmevõistleja Johannes Erm (SK Leksi 44) paneb Eesti meistrivõistlustel end proovile üksikaladel, ta on üles antud 60 m jooksus, 60 m tõkkejooksus, kõrgushüppes ja kuulitõukes.

Mitmevõistlejatest teevad kaasa ka Risto Lillemets (KJK Saare), kes tuleb starti 60 m jooksus, 60 m tõkkejooksus, teivashüppes ja kaugushüppes ning Rasmus Roosleht (Tallinna KJK Kalev), kes teeb kaasa teivashüppes, kaugushüppes ja 60 m tõkkejooksus.

Üle pika aja on sisetingimustes 3000 m käimises starti tulemas Jekaterina Mirotvortseva (TÜASK), kes on sel aastal juba head vormi näidanud püstitades kuu alguses 10 km maanteekäimises uue Eesti rekordi.

Kuulitõukes teeb Tallinnas oma hooaja avavõistluse Jander Heil (Viljandi KJS Sakala).

Põnev heitlus Eesti meistritiitli eest tõotab tulla meeste teivashüppes, kui omavahel hakkavad mõõtu võtma Robert Kompus (SK Elite Sport), Karl Kristjan Pohlak (SK Elite Sport), Henri Apri (SK Elite Sport) ja Andreas Trumm (TÜASK). Väljaspool arvestust teeb kaasa külalisvõistleja Filipiinidelt – Ernest John Obiena, kes soovib Tallinnas täita sisemaailmameistrivõistluste normatiivi (5.85). Sel hooajal on ta ületanud kõrguse 5.80 ning tema isiklik rekord on nii hea kui 6.00.

Võistluste algus laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 13.