Verlin vaatab MM-i poole: suhteliselt kindel minek

Eesti suurim medalilootus eelseisvatel Euroopa sisemeistrivõistlustel - Johannes Erm - võitis tõkkesprindi finaali isikliku rekordiga 7,99. Üle viie aasta püsinud rekord paranes nelja sajandikuga ning võrreldes eelmise talvega, kui Erm võitis maailmameistrivõistlustel pronksmedali, oli pühapäevane aeg rohkem kui kahe kümnendiku võrra parem.

"Võrreldes eeljooksuga sain ilusti minema ja ainuke tagasilöök oli teine tõke, aga kogu jooks oli ilus. Mõnus tunne, selle pealt tuligi rekord," ütles ta ERR-ile.

Kõrgushüppes võistles Erm sel talvel samuti esimest korda ning ületas kaks meetrit. Järgmine kõrgus - 2.05, mis olnuks isiklik tippmark sisehallis, jäi aga ületamata. "Kaks meetrit on väga hea, alustasin kõrgemalt kui tavaliselt. Läksime siin viie sentimeetri kaupa, mis on minu jaoks natuke võõras. 2.05 pealt läheb mul hoog suuremaks, sellepärast jäi natuke kitsaks," rääkis Erm.

Laupäeval võistles Erm kuulitõukes ja 60m jooksus. Kuuli tõukas ta 14.55 ja sprindi aeg oli täpselt seitse sekundit. "Kuulitõukes on stabiilsus olemas, kõik katsed olid 14.50 kanti. Enam-vähem sarnane seis, mis oli eelmine aasta enne sise-MM-i. 60 meetri finaali jooks oli hea, aga start jääb natuke vajaka," rääkis ta.

Lähipäevil selgub, kas Euroopa sisemeistrivõistlustele pääseb ka Kreete Verlin, kelle võiduaeg 60 meetri tõkkejooksu finaalis oli 8,09. Sel talvel joostud Eesti rekordist jäi lahutama kolm sajandikku. "Tegelikult ma olen väga rahul," ütles ta ERR-ile. "Eesti meistrivõistlustel ei olegi nii kiiret aega jooksnud. Ise lootsin 8,00 ära joosta, et EM-i norm ära täita. Oli, mis oli, ma olen tegelikult väga rahul oma 8,09-ga ka."

Kui Euroopa meistrivõistlustele pääseb 32 tõkkesprinterit ja selles edetabelis on Verlin praegu joone all, siis paar nädalat hiljem toimuvale sise-MM-ile pääsemiseks on paremad võimalused.

"Sise-MM-ile esimest korda nüüd üle pika aja saab hooaja parima tulemuse alusel. Hetkel olen 38. ja 48 peaks saama," ütles Verlin. "Naljakas, et MM-ile on lihtsam peale saada kui EM-ile, aga need on kaks erinevat organisatsiooni ja süsteemi. Tundub, et MM-ile on suhteliselt kindel minek."