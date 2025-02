Jefimova püstitas Zirgi võistlusel maailma hooaja tippmargi

Aasta esimese võistlusstardi teinud 18-aastane Jefimova läbis 50 meetri rinnuliujumises eelringides basseinipikkuse ajaga 30,54 ning suutis finaalis viia tulemuse 30,23 peale, mis jääb vaid 15 sajandiku kaugusele tema nimel olevast Eesti rekordist.

Ühtlasi on tegemist maailma hooaja tippmargiga, lükates edetabeli esimeselt realt Kara Hanloni aja 30,90. Jefimova jaoks oli tegemist karjääri paremuselt kaheksanda tulemusega.

Pärast ujumist kiitis Jefimova võistluste atmosfääri ning ütles, et hiljuti kimbutanud haigus ei seganud. "Aeg näitab, et olen haigusest taastunud," ütles Eesti parim naissportlane. Noortele ujumisfännidele ütles Jefimova, et edu komponendiks on järjepidevus. "Tuleb järjepidev olla, trennis kohal käia ning kindlasti kuulata enda treenerit."

Slovakkia olümpiasportlased Richard Nagy ja Tamara Potocka ütlesid, et tegemist on tipptasemel võistlusega. "Ma olen maailmas väga palju ringi reisinud ja võistlenud ning võin kindlalt väita, et Kregori võistlus on maailma tipptasemel," märkis Nagy, kes võidutses avapäeval 200 meetri kompleks- ja 400 meetri vabaujumises.

"Olen enda ujumistega väga rahul ning ajad on samuti head, kuigi tegemist on alles hooaja algusega," ütles Slovakkia parim naisujuja Potocka, kes püstitas uue tippmargi 200 meetri vabaujumises.

Lisaks toimus Eestis esmakordselt 50 meetri vabaujumine SKINS formaadis, mis toimub play-off süsteemil. Kaheksa finalisti selgitavad neli ujujat, kes pääsevad poolfinaali. Pärast neljaminutilist puhkust on ujujad taas stardipukkidel ning selgub kaks parimat, kes heitlevad superfinaalis võidu nimel.

Avapäeval selgitati naiste võitja. Maari Randväli oli igas ringis kiireim ning superfinaalis läks vastamisi Inessa Sorokiniga ning kahe peale pakuti publikule tõelist vaatemängu. "See oli nii vinge," ütles Eesti parim noorujuja Randväli.