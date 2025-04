Jefimova tagasihoidlikult: eesmärk on parem olla kui eelmisel tiitlivõistlusel

Eneli Jefimova ujus nädalavahetusel Tartus 50 meetri rinnulidistantsil kirja maailma selle hooaja kiireima aja 30,12. Keskkooli lõpueksamiteks valmistuva Jefimova sõnul on õpingud ka ettevalmistust mõjutanud, aga samas on tähtsate võistlusteni veel aega.

Henry Heina 18-aastane hoolealune valmistub juuni lõpus toimuvateks kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistlusteks ja juuli lõpus algavateks maailmameistrivõistlusteks Singapuris. Mullu võitis ta lühirajaujumise MM-ilt Eestile kõigi aegade esimese medali, kas ta suudab samaga hakkama saada ka pikas basseinis?

Aprillikuu ujumised ja maailma tippajad. Kas nendel üldse on mingit tähtsust või väärtust?

See on pigem lihtsalt lahe öelda, et ma olen maailma hooaja edetabeli juht. Tegelikult ei tähenda see mitte midagi, see ei anna mulle mitte midagi juurde. Neid päris kiireid ujujaid kroonitakse ikka MM-idel ja päris tiitlivõistlustel.

Kui me vaatame neid aegu ja me vaatame sinu minekut hooaja alguses, siis selge see, et sa oled igal aastal läinud edasi ja ujunud paremaid aegu, saanud tiitleid. Sel aastal võrreldes eelmiste aastatega, kuidas sa ennast tundnud oled?

Nagu igal eelmisel aastal, on ka jälle tagasilööke olnud. Võrreldes eelmise aastaga olin kordades vähem haige. See juba rõõmustab tegelikult. Sain kõik aeroobsed ja vajalikud trennid ära teha, mis peavad tehtud olema. Praegu töö käib edasi. Võib-olla üks nädal kokku jäi tegemata trennides, aga kuna praegu ei pea veel kiiresti-kiiresti ujuma ja tähtsate võistlusteni on veel aega, siis see ei mõjuta mind praegu.

Sa lõpetad sel aastal keskkooli ja hakkad kohe riigieksameid tegema. Kui palju see on su ettevalmistust mõjutanud?

Ikka on mõjutanud. Tavaliselt käime aprillis ka laagris, aga praegu on mul täpselt nädala pärast eesti keele riigieksam, milleks ma valmistun. Ka võistlusi olen pidanud niimoodi valima, et see klapiks riigieksamite aegadega.

Sain ma õigesti aru, et sa teed eesti keele riigieksami emakeelena?

Teen jah emakeelena seda, kuna terve elu olen õppinud selles keeles. Nii et miks ma peaks seda teise keelena tegema?

Olete te Henryga midagi muutnud ka sel aastal ettevalmistuses? Et minna ja kombata mingeid piire veel rohkem?

Uus asi ettevalmistuses on see, et kutsusime Eestisse Portugali koondise füsioterapeudi. Ta tegi teste minu peal. Vaatas üldse, kuidas vasak ja parem pool liiguvad ja liigeste liikuvust. Ta vaatab praegu kõiki neid teste, analüüsib neid ja hiljem annab teada meile tulemused. Samuti harjutusi, et kõiki asju parandada.

Kas sel aastal saab välja kuulutada, et sinu põhieesmärk saab olema Eesti ujumise ajaloo esimene pika raja MM-medal Singapuris?

Kui siin oleks Henry praegu, siis tema ütleks kindlasti jah, et see on eesmärk. Mina jään kogu aeg natuke tagasihoidlikumaks. Minu eesmärk on parem olla kui eelmine tiitlivõistlus. Kaks aastat tagasi olin Fukuokas kuues ja tahaks sellest parem olla. Kui palju parem ma saan seal olla, seda näitab aeg.