Zirk lubab omanimelisel võistlusel kärtsu: loodan, et see on millegi suure algus!

Pariisi OM-finaalis ujunud ja lühiraja MM-il kuuenda koha saanud Zirki pärjati kolmapäeva õhtul Tartu linna 2024. aasta meesportlase tiitliga Naiste seas hinnati parimaks samuti Pariisi olümpial osalenud sulgpallur Kristin Kuuba.

Zirgi sõnul on kohaliku kogukonna tunnustus tema jaoks väga tähtis. "Üks asi on tulemused, mida suudan basseinis saavutada, aga kogukonna tähendus on minu elus iga aastaga järjest suurema tähenduse saanud. Tunnen, et kogukond on mulle andnud ja mul on au seda vastu võtta, tasapisi üritan ka vastu hakata andma. Aasta sportlase tunnustus on väga tore, järgmine eesmärk on siis juba kogu riigi aasta sportlane olla!" rääkis ta Vikerraadiole.

Zirk on ette valmistamas omanimelist ujumisvõistlust, mis toimub 15. ja 16. veebruaril Aura Veekeskuses. Zirk Swim Cup kujutab endast pika basseini jõuproovi. Kohal on kohalikud tipud, sealhulgas ka Eneli Jefimova.

"See aasta olen tõesti päris rahulikult võtnud, olen kahe hooaja vahel tavapärasest pikema pausi teinud. See on olnud teadlik valik, langetasin selle juba mõnda aega tagasi, et järgmiseks olümpiaks oleks piisavalt kainet mõistust," ütles Zirk. "Viimased kuud on võistlusega kõige tegusamad olnud. See mõte on mul juba kaks-kolm aastat sees seedinud, vahepeal oli ka mõte see enne olümpiat ära teha, aga siis sain aru, et peaks ikka spordile keskenduma," naeris ta.

"Eneli treener Henry Hein oli üks esimesi, kellele ma ütlesin, et pange kuupäevad kirja! Neile see ajastus sobis ja eks see võistluse aeg oli ka minu poolt strateegiliselt pandud sellisesse auku, et paljud Eesti ujujad võiksid tahta sel hetkel olümpiamõõtmetes basseinis startida. Meil neid 25 meetri võistlusi on Eestis hästi palju, aga pika raja võistlusi väga vähe," tõdes Zirk.

Tuntumatest välisnimedest osalevad Zirk Swim Cupil Slovakkia tippujujad, pika raja EM-il medali võitnud Richard Nagy ning Pariisi OM-il osalenud Tamara Potocka. "Mul on päris palju sõpru, kes on olümpiamedalistid, maailmarekordiomanikud. Lootsin sisimas, et neid tuleb rohkem, aga annan mõista, et see on alles esimene aasta," tõdes Zirk.

Kregor Zirk Autor/allikas: ERR / kuvatõmmis

"Programm sellepärast väiksem ei ole, teeme ikka suurelt. Tallinnas oleks kindlasti ideaalsem seda võistlust korraldada, aga oleme ausad - tegelikult on Aura keskus ainus Eesti ujula, kus üldse saab mingit võistlust korraldada. Eestis pole üheski ujulas soojendusbasseini, see on ka üks suurimaid murekohti, miks mina Eestis palju ei võistle. Kui pean ikkagi kaks tundi enne starti soojenduse ära lõpetama, siis on natuke keeruline. Välismaal väga neid probleeme ei ole. Paljud mu sõbrad puhkavad, võtavad rahulikult; paljud ei ole kindlad, mis tasemel see võistlus saab olema. Loodan, et järgmistel aastatel on see korraldamine sujuvam," mõtiskles ujuja.

Zirk lubab, et temanimelisel võistlusel näeb kärtsu ja mürtsu, mida Eesti ujumisvõistlustel tavaliselt ei pakuta. "Kui ma teeks keskpäraselt, siis ma ei teeks! Aura keskus ehitati 2000. aastate algul, 25 aastat on kõik sportlaste liikumised üsna samasugused olnud - ma pööran selle kõik 180 kraadi! Sõna otseses mõttes võtame seinu maha, lisame seinu, lisame valgustust, suured ekraanid. Kasutame Aura veekeskust teistmoodi, kui seda on varem kasutatud. Eesmärk on spordisündmus teha meelelahutussündmuseks. Ma olen väga elevil. Oli palju logistilisi küsimusi, tuli igasugu lahendusi välja mõelda, aga praegu tundub, et saan teha kõike, mida tahan. Tuled, toss, DJ, tasemel teadustaja - olen üritanud mõelda nii paljule kui võimalik. Ma loodan, et see on millegi suure algus!"

Zirk naaseb täiskoormusega treeningutele kevadel. "Aasta lõpus olen lühiraja EM-iks kindlasti vormis, tahan seal hästi võistelda. Suvine pika raja MM on küsimärgi all. Aprillis alustan tõsisemalt ettevalmistusega, siis peaksin jõudma vormi, kus tahaksin olla. Võtan nädal korraga ja vaatan, kuidas mu enesetunne ja eluolud on. Võtan lõdvalt, aga tean, et mingi hetk tuleb tõsisemalt basseini naasta. Olen selline tüüp, kes diivanil ei jaksa istuda ja telekat vaadata, liigutan end juba praegu!" kinnitas ta.