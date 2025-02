Tartu aasta sportlasteks nimetati Zirk ja Kuuba

Eesti Rahva Muuseumis toimunud pidulikul tänusündmusel selgusid 2024. spordiaasta Tartu linna ja Tartumaa parimad spordialade lõikes ja absoluutarvestuses.

Tartu linna 2024. aasta meessportlane on ujuja Kregor Zirk. Naissportlase tiitli pälvis teist aastat järjest sulgpallur Kristin Kuuba. Aasta noorsportlase tiitli pälvisid maailmameistrivõistlustel kulla saanud mudellennuspordilane Mart Väljamäe ning Euroopa meistrivõistlustel hõbeda ning maailmameistrivõistlustel pronksi võitnud judokas Emma-Melis Aktas.

Aasta võistkonna tiitli pälvis maailmameistrivõistluste pronksi teeninud VK Rütmika rühm Siidisabad ning aasta treeneri tiitli neid juhendanud Elsa Sinijärv. Aasta sporditeo tiitel läks erasektori algatusele NET Spordihalli arendamisel ja käimalükkamisel, tänu millele on loodud võimalused mitmele uuele spordialale Tartus.

Aasta meessportlane Kregor Zirk rõhutas oma tänukõnes, et on selle tiitli üle väga õnnelik. Zirgi sõnul on tal tulnud tiitli nimel pingutada juba pikki aastaid, sest alati on temast napilt ees olnud kaks Rasmust – tõkkejooksja Rasmus Mägi ja veemotosportlane Rasmus Haugasmägi.

Spordi tänusündmusel jagati Tartu Kultuurkapitali Neinar Seli sihtkapitali aasta stipendiume ning Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupi spordi aastapreemiaid. Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Sihtkapitali elutööpreemia pälvis pikaaegne spordipedagoog ja tunnustatud kergejõustikutreener Tiina Torop. Tartumaa Sporditähe tiitliga tunnustati ujujat Kregor Zirki.