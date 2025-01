Kregor Zirk korraldab veebruaris omanimelise ujumisvõistluse

Zirk Swim Cup toimub 15.-16. veebruarini Kregor Zirki sünnilinnas Tartus. Võistlust võõrustab Aura Keskus ning parimad selgitatakse välja 50 meetri basseinis, kirjutab Priitswim.com.

Mullu olümpiamängude finaalis ujunud Zirk rääkis, et võistluste korraldamise idee tuli enda kogemusest, mis ta aastate jooksul maailma eri nurkades võisteldes on üles korjanud. "Olen aastaid välismaal erinevatel võistlustel osalenud ja samas näinud, et kuidas Eestis neid korraldatakse ning sealt tuli soov enda kogetu panna ühe võistluse sisse, mis oleks nauditav nii ujujatele, treeneritele kui ka pealtvaatajatele," ütles ta.

Zirk rääkis detsembris pärast lühiraja MM-i ERR-ile, et peab pikema võistluspausi ning ütles ka siis, et korraldab ujumisvõistlust. "See idee on päris pikalt mul olnud ja kuna hetkel treenin madalamate koormustega, siis on ideaalne aeg selle võistlusega algust teha," ütles ta portaalile Priitswim.com.

"Ujujate jaoks saab täiesti uues kohas olema call room, finaalides tulevad ujujad pealtvaatajate ette täiesti uues kohas, erinev on ka sportlaste alad kui ka ettevalmistus kohad," avas Zirk veidi tausta. "Kogu liikumine basseinis saab olema varasemast erinev. Samuti toimuvad eelujumised sportlastele kahes erinevas vahetuses, et kõigil ujujatel oleks piisavalt ruumi ja mugav teha soojendust," lisas Zirk.

Zirk Swim Cupil toimub 50 meetri vabaujumise finaal SKINS formaadis. Kaheksa ujujat alustavad ühes vahetuses, kuid neli langevad välja. Neli kiiremat võistlevad uuesti, misjärel langevad välja kaks aeglasemat. Võitja selgub kolmandas ujumises.

Tartust pärit Zirk rõhutab, et väga palju fookust on pandud sellele, et pealtvaatajad ei peaks jälgima mingit tuima ujumist ühest seina otsast teise. "Üritame pealtvaatajate kõiki meeli ergutada ja virgutada. Basseinis saab olema eraldi valguse show, meeleolu aitavad luua ka DJ ning päevajuht mikrofoni taga ja anname pealtvaatajatele kätte ka nö. kaasaelamise vahendid," ütles ta.

