Tartu Bigbank kindlustas Cronimet liiga põhiturniiri esikoha

Bigbanki võidumängus tõi Valentin Kordas 13 (+9), Martti Juhkami 12 (+6) ja Stefan Kaibald 11 (+7) punkti. Alar Rikbergi juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 40%, rünnak 51%, blokist saadi kaheksa ja servilt viis punkti (eksiti üheksal servil), vahendab Volley.ee.

Riia meeskonna parim oli 15 punktiga (+8) Matiss Gabdullins. Lätlaste vastuvõtt oli 53%, rünnak 34%, blokk saadi Tartule ette kolmel korral ja servijoone tagant koguti neli punkti (tehti 10 serviviga).

Tartu meeskonnal jääb nüüd põhiturniiri lõpuni pidada vaid üks kohtumine, kui järgmisel nädalal minnakse vastamisi lähima jälitaja Pärnu Võrkpalliklubiga. Tabelis on Bigbankil 40 ja Pärnul 34 punkti ning mäng vähem peetud.

Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel võrreldakse esmalt punkte, siis võitude arvu, pärast mida geimide ja punktide suhet ning lõpetuseks omavaheliste mängude tulemusi. Seega pole Pärnul enam võimalik Tartut edestada ka siis, kui nad ülejäänud kaks kohtumist võidaksid, sest Tartul on hetkel 14 võitu ja kolm kaotust, Pärnul 11 võitu ja viis kaotust. Seega toimub Cronimet liiga finaal ja pronksimäng 8. märtsil Tartus.

Põhiturniiri võitja pääseb otse poolfinaali. Veerandfinaalides kohtuvad omavahel 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel 3. mäng peetakse pärast põhiturniiri tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus.

Teises laupäevases vastasseisus pidi mitmele põhimehele puhkust andnud Võru Barrus võõrsil tunnistama Ezerzeme/DU 3:1 (25:19, 25:20, 23:25, 25:18) paremust. Tabelis jätkab Barrus 23 silmaga kolmandal ja Daugavpilsi meeskond 17 punktiga eelviimasel kohal.

Võitjate parim oli 22 punktiga (+12) Kyle Wilson. Läti klubi vastuvõtt oli 66%, rünnakuid lahendati 57-protsendiliselt, blokiga teeniti 11 ja serviga neli punkti (12 viga).

Võru klubi edukaimaks kerkis 24 punktiga (+20) Robin Kahu, 17 silma (+10) jäi Albert Hurda arvele ja Devin Põlluste lisas üheksa punkti (+0). Võru vastuvõtt oli 73% ja rünnak 40%, blokist saadi kaheksa ja servilt viis punkti (tehti 13 serviviga).

Pühapäeval kell 16.00 võõrustab Jekabpilsi Luši Pärnu Võrkpalliklubi ning kell 17.00 kohtuvad Riias sealne Robežsardze/Riia ja Võru Barrus.