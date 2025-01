Soome tennisist võitis suure slämmi tiitli kolmandat aastat järjest

Heliövaara ja Patten alistasid kohaliku aja järgi kell 2 öösel lõppenud esikohalahingus kolmanda paigutusega Itaalia duo Simone Bolelli ja Andrea Vavassori 6:7 (16), 7:6 (5), 6:3.

Ligi poolteist tundi kestnud avasetis jätsid Heliövaara ja Patten kasutamata kümme settpalli, kuid teises setis realiseerisid nad kohe oma esimese settpalli. "Ma kaotasin järje, mitu settpalli meil oli. Seda ei juhtu tihti, sest ma olen matemaatikas päris hea," naljatas Heliövaara matši järel.

Otsustav kolmas sett kujunes kõige ühepoolsemaks – Heliövaara ja Patten tegid seti ainsa murde teises geimis ja hoidsid seejärel edu lõpuni välja.

"Ma olen seda varemgi öelnud, aga mul on täielik usk Harrisse. Ta võitleb iga punkti eest nagu see oleks tema viimane. Ma loodan, et ta arvab sama ka minust, ükskõik, millises olukorras oleme," lisas Patten.

Heliövaara ja Patteni jaoks oli tegemist teise ühise suure slämmi tiitliga, sest eelmisel suvel võidutsesid nad Wimbledoni meespaarismängus. Heliövaara auhinnakapis leidub ka kolmas slämmitiitel, mille ta teenis tunamullu USA lahtistel segapaarismängus.

35-aastasest Heliövaarast sai ühtlasi edukaim Soome tennisist suure slämmi turniiride ajaloos. Seni oli ta ühel pulgal Henri Kontineniga, kes võitis 2016. aastal Wimbledonis segapaarismängu ja aasta hiljem Austraalias meespaarismängu.