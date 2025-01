Tartu Bigbank ja Võru Barrus võõrustavad ettearvamatut Jekabpilsi Lušit

Tartu Bigbanki ja Jekabpilsi kohtumine Tartu Ülikooli spordihoones toimub reedel, 24. jaanuaril kell 19.

Viimases mängus olid Bigbank ja Barrus omavahel vastamisi ja 3:0 võidu teenis Tartu klubi.

Tartu peatreener Alar Rikberg tõdes, et vastane on üsna ettearvamatu. "Teadmatus on ses osas, kellega nad meile vastu tulevad. Neil on eri põhjustel olnud puudujaid ja viimati Riia vastu oli kolm põhimeest puudu. Selliselt on nad juba pikemat aega varieerinud koosseisuga ja see saab olema üllatusmoment. Mängulise poole pealt, siis ega meil nendega lihtne pole olnud, kaks korda 3:2 ja tasavägised kohtumised ning ka väga üles-alla käinud mängud. Võtmekoht on kindlasti servi vastuvõtt, ka viimati võitsime need geimid, kus saime selle elemendiga hakkama ja kaotasime need, kus ei saanud," kommenteeris peatreener.

"Meil endal käib praegu paljudele meestele mänguaja andmise ja tulemuse peale mängimise kombineerimine. Meil on kaheksa päeva jooksul tulemas kolm kohtumist ja tahaksin meestele võimalusi anda ning vaadata, kuidas nad selle ära kasutavad. Jack Williams on tagasi trennis, aga mänguvalmis veel mitte, ehk järgmise nädala lõpuks saab teda proovima hakata," lisas juhendaja diagonaalründaja kohta.

Võru Barrus võõrustab Jekabpilsi laupäeval, 25. jaanuaril algusega kell 17.

Barruse juhendaja Oliver Lüütsepa sõnul on meeskonnas pärast viimast mängu siiski positiivne foon. "Kui me suudame oma mängu Jekabpilsi vastu sama agressiivse hoida, nagu olime Tartu vastu, siis sellest võiks piisata, et nad kodus maha suruda. Tartule küll kaotasime, aga servil ja rünnakul tegime okei mängu ja blokis tegelikult ka, lihtsalt otsustavatel hetkedel ei osanud esimese ja teise lõpus asju enda kasuks kallutada. Iseenesest mängu oli meie poolt küll ja see tase tuleb nüüd järgmisesse edasi kanda ja otsustavatel momentidel asjad enda kasuks vormistada. Treenerina nägin eelmises kohtumises seda, mida tahtsin näha," ütles Lüütsepp.

"Meie jaoks on see positiivne, et neil on enne Tartuga mäng ära ja näeme, mis koosseis seal on. Mingi ülevaate see peaks ikka andma, aga peame ka valmis olema, et võib-olla ilmub keegi neile veel järgmisel päeval juurde. Aga eelkõige läheme täiega peale, sest tegu on lähikonkurendiga ja tahame punktid kirja saada."

Liigatabelis on esikohal 34 punktini jõudnud Pärnu Võrkpalliklubi, Tartu Bigbankil on teisena 33 punkti ja Pärnust ka kaks mängu vähem peetud. Kolmas on 21 punktiga Jekabpilsi Luši, neljas 20 silmaga Võru Barrus Võrkpalliklubi, viies 19 punktiga Robežsardze/Riia, kuues 14 punktiga Ezerzeme/DU ning seitsmes 12 punktiga Selver x TalTech.