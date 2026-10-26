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Selver x TalTech teenis Balti liigas esimese võidu

Võrkpall
Selver x TalTech.
Selver x TalTech. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Võrkpall

Pühapäeval toimunud Elme Messer meeste võrkpalli Balti liiga mängudes teenis võidulisa Selver x TalTech. Võru Barrus Võrkpalliklubi pidi teist päeva järjest kaotusega leppima.

Selver x TalTech kohtus kodusaalis Ezerzeme/DU/Homelike'iga ning teenis 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) võidu. Tallinna klubile tõi Marek Gergely 15 punkti (+12), Kaur Erik Kais ja Jan Stog lisasid kumbki üheksa silma (+3 ja +7). Selveri vastuvõtt oli 48%, rünnak 55%, blokipunkte kogunes seitse ja servipunkte kaks (vigu tehti kuus), vahendab Volley.ee.

Ezerzeme parim oli Sandis Vilkans 15 punktiga (+6). Lätlaste vastuvõtt oli 33% ja rünnak 45%, blokk saadi Eesti klubile ette kolmel korral ning servil löödi üks äss ja eksiti 14 pallingul.

Võru Barrus VK pidi tunnistama Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase 3:2 (25:16, 22:25, 25:22, 22:25, 15:12) paremust. Võitjatele tõi Edvinas Vaškelis 27 punkti (+19). Leedu klubi vastuvõtt oli 65%, rünnak 45%, blokist saadi 16 ja servilt üheksa punkti (16 viga).

Võru Barruse edukaimaks tõusis 28 punktiga (+19) Leonam Pontes, Brendan Louthain lisas 19 silma (+0) ja Henri Treial kaheksa punkti (+5; muuhulgas viis blokki). Võru vastuvõtt oli 57%, rünnak 39%, blokipunkte teeniti 13 ja servipunkte kaheksa (eksiti 17 servil).

Järgmine mäng peetakse 29. oktoobril, mil Tartus lähevad vastamisi Tartu Bigbank ja Selver x TalTech.

Toimetaja: Henrik Laever

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