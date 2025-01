Vingegaardi plaan: Tour de France ja Vuelta, Giro endiselt mitte

28-aastane taanlane ja Tadej Pogacar on võtnud mõõtu viimasel neljal Prantsusmaa velotuuril ning usutavasti teevad seda ka tänavu, sest ilmselt osaleb Tour de France'il ka sloveen.

"Peaeesmärk on jõuda tagasi Tour de France'ile," sõnas Visma-Lease a Bike'i meeskonnaga Hispaanias treeninglaagris viibiv Vingegaard ajakirjanikele.

"See on aasta suurim võistlust ja Tour on eriline. Tahan olla seal parimas võimalikus seisus ja üritada seda taas võita," lisas taanlane. "Minu kõige suurem eesmärk on võita kolmandat korda Tour."

"Ja samuti meeldiks mulle olla Vueltal. See on üks maailma suuremaid sõite ja sooviksin ka seda väga võita."

Vingegaard jäi 2021. ja 2024. aastal Pogacari järel teiseks, aga võitis Tour de France'i 2022. ja 2023. aastal. Hispaania velotuuril on seni parimaks jäänud tunamullune teine koht, kui esikoha teenis võistkonnakaaslane Sepp Kuss.

Aasta esimesel suurtuuril ehk Giro d'Italial pole ta varem osalenud ega osale ka tänavu.

Eelmine hooaeg kulges taanlasel vastupidiselt pearivaal Pogacarile aga raskelt. Aprillis kukkus ta Baskimaa velotuuril ja sai üsna raskelt viga.

"Traumad olid väga pahad," meenutas ta. "Mul oli seitse murtud roiet, murtud rinnakuluu, rangluu oli kolmeks või neljaks ning mõlemad kopsud sisse vajunud. Olin kaheksa päeva intensiivravis ja kokku 12 päeva haiglas. See räägib enda eest."

"Ausalt öeldes oli asi kehvem kui inimesed üldiselt teavad," jätkas Vingegaard. "Juba Tourile jõudmine oli võit ning lõpetada kokkuvõttes teisena ja võita katse tundusid imelised. Olen selle üle väga uhke."

Suurtuurideks kogub Vingegaard vormi mitmetel teistel mitmepäevasõitudel nagu Algarve velotuur, Pariis-Nice, Kataloonia ja Dauphine velotuurid.