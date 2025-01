Kings sai Sabonise toel Celticsist jagu, Jokic ja Westbrook tegid ajalugu

Viiemängulise võiduseeriaga Kings rändas Bostonisse ning saavutas Celticsi vastu avaveerandil kümnepunktilise edu, aga jäi pärast seda tagaajaja rolli. Celtics juhtis kolmandal veerandil üheksa silmaga, aga Kingsil õnnestus enne see kustutada ning otsustavale veerandile mindi viigiseisul.

Lääneranniku klubi lõpetas mängu suurepärase veerandiga, kui viskas Bostonist lausa 17 punkti enam, vormistades tiitlikaitsja vastu suurepärase 114:97 (34:27, 19:28, 23:21, 38:21) võidu.

Sacramento liider oli 28-aastane Domantas Sabonis, kes skooris 38 minutiga 23 punkti ning lisas sellele lausa 28 lauapalli, mis on leedulase karjääri parim näitaja. Sabonis on esimene mängija pärast legendaarset Kareem Abdul-Jabbari (1971. aastal), kes Bostonis vähemalt 20 punkti ja 25 lauapalli hankinund.

Demar DeRozan lisas 24 punkti ja üheksa resultatiivset söötu, Malik Monk panustas 22 punkti ja kaheksa korvisööduga. Bostoni resultatiivseim oli 28 punkti visanud Jaylen Brown, lätlane Kristaps Porzingis tegi 22 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Kings on pärast peatreener Mike Browni vallandamist võitnud kuus järjestikust kohtumist ning kerkinud taas play-off'i pilti. 19 võidu ja 19 kaotusega on Sacramento läänekonverentsis üheksandal kohal, sama seis on ka kümnendal tabelireal asetseval Golden State Warriorsil.

Läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder teenis Shai Gilgeous-Alexanderi 39 punkti toel New York Knicksi vastu 126:101 (31:17, 39:26, 32:31, 24:27) võidu. Thunder on kogunud 31 võitu ja kuus kaotust, teisel kohal oleval Houston Rocketsil on 25 võitu ja 12 kaotust.

Hooaja alguses karmi vigastuspisiku külge saanud Orlando Magic sai tagasi oma tähtmängija Paolo Banchero, kes panustas naasmismängus 34 punktiga, kuid Magic pidi tunnistama Milwaukee Bucksi 109:106 (29:31, 21:20, 28:30, 31:25) paremust. Giannis Antetokounmpo tegi suurepärase esituse, kui kogus 41 punkti ja 14 lauapalli.

Nikola Jokic ja Russell Westbrook tegid ajalugu, kui mõlemad kogusid Brooklyn Netsi vastu kolmikduubli. Neist sai esimene paar NBA ajaloos, kes ühel hooajal kahes mängus sellise esituse teinud.

Jokic skooris 35 punkti, jagas 15 korvisöötu ja haaras 12 lauapalli, Westbrooki arvele jäi 25 punkti, 11 lauda ning kümme resultatiivset söötu. Nuggets teenis kodus kindla 124:105 (32:36, 33:23, 29:20, 30:26) võidu ning jätkab läänekonverentsis neljandal kohal (22-15).

"Nikolast paremat mängijat maailmas ei ole," ütles Westbrook pärast mängu. "Ta teeb suurepärast tööd ja teeb teistele mängu lihtsamaks. Alates sellest hetkest, kui siia tulin, üritasin sama teha ja tema mängu lihtsamaks teha. Kui me mõlemad seda teeme, oleme meeskonnana väga ohtlikud."

Teised tulemused:

Indiana Pacers - Golden State Warriors 108:96

Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans 115:123

Chicago Bulls - Washington Wizards 138:105

Denver Nuggets - Brooklyn Nets 124:105