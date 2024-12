Kolmikduubli teinud Westbrook ja Jokic juhtisid Nuggetsi võidule

Võõrustaja Jazz ja Nuggets mängisid avapoolajal vägagi tasavägiselt ning kumbki meeskond ei suutnud teisest eralduda. Riietusruumidesse mindi Jazzi kahepunktilisel eduseisul, kuid sai Denver sai teisel poolajal hoo sisse ning saavutas otsustava veerandi eel 98:89 eduseisu.

Jazz jõudis seitse ja pool minutit enne lõpusireeni veel kahe punkti kaugusele, aga Nuggets vastas siis 11:2 spurdiga ning vormistas 132:121 (36:37, 28:29, 34:23, 34:32) võidu.

Nii Nikola Jokic kui Russell Westbrook said võidumängus hakkama kolmikduubliga. Jokic tegi 38 minutiga hiiglasliku esituse, kui lõpetas kohtumise 36 punkti, 22 lauapalli, 11 resultatiivse söödu ning nelja vaheltlõikega. Westbrook skooris 16 punkti, haaras kümme lauda ja jagas kümme korvisöötu, lisades samuti neli resultatiivset söötu.

Westbrooki esituse juures on märkimisväärne see, et tagamees ei visanud kordagi mängu jooksul mööda (kahesed 7/7, vabavisked 2/2) ega teinud ühtegi pallikaotust. ESPN-isõnul on tegemist NBA ajaloo kolmanda nn veatu kolmikduubliga, varasemalt on sarnase mänguga hakkama saanud Jokic ning Domantas Sabonis.

36-aastane Westbrook teenis sellega oma karjääri 201. kolmikduubli, millega kindlustas endale kuuluvat NBA rekordit. Oscar Robertson kogus oma karjääri jooksul 181 kolmikduublit, Jokic on ajaloolises edetabelis 141 kolmikduubliga kolmas.

"[Westbrook] marsib kuulsuste halli, ta kuulub ajaloo parimate tagamängijate sekka." ütles Nuggetsi peatreener Mike Malone pärast mängu. "Aga mulle meeldib tema juures peale juhtimisoskuse ja sitkuse juures eriti see, et tal puudub ego."

"Ta tuli siia ühe eesmärgiga ja see on tiitli võitmine. Ta vihkab kaotamist, see mulle meeldib ka. Ta on korvpallurina õigesti meelestatud ja ma läheksin iga hetk Russell Westbrookiga koos lahingusse," lisas peatreener.

Nuggets (18-13) asetseb läänekonverentsi tabelis kuuendal kohal ehk viimasel play-off'i kohal, kuid Los Angeles Lakers on kogunud täpselt sama palju võite ja kaotusi. Viiendal tabelireal asetsev Los Angeles Clippers (19-13) jääb neist kahest ühe võidu kaugusele.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Chicago Bulls 108:115 (la.)

New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 113:116

Washington Wizards - New York Knicks 106:126

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 95:113

Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 103:125

Sacramento Kings - Dallas Mavericks 110:100