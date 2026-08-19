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Sainz ja Albon jätkavad Williamsis ka järgmisel aastal

Vormelisport
Carlos Sainz ja Alex Albon
Carlos Sainz ja Alex Albon Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 sarja meeskond Williams teatas sel nädalal, et võistkonnas jätkavad järgmisel hooajal nii Carlos Sainz kui Alex Albon.

Kolmapäeval teatas 31-aastane hispaanlane, et on Williamsiga jõudnud mitmeaastase lepingupikenduseni; päev varem sõlmis meeskond järgmiseks hooajaks lepingu ka aasta noorema Alboniga.

"Usun siiralt inimestesse, kes selle võistkonna nii tehases kui raja ääres moodustavad," kommenteeris Williamsiga eelmisel aastal pärast Ferrarist lahkumist liitunud Sainz. Kui mullu sai hispaanlane hooaja kokkuvõttes üheksanda koha, siis sel aastal on ta praegu 15. kohal.

Albon liitus Williamsiga 2022. aastal, on võistkonna ajaloo teenekaim piloot ja teenis eelmisel aastal kokkuvõttes kaheksanda koha. Sel aastal on Albon aga punkte teeninud vaid kahelt GP-lt ning kui mullu sai Williams tootjate arvestuses viienda koha, ollakse praegu üheksandad.

"Alex on selle projekti näoks olnud algusest peale ning meil on siin töö pooleli. Alex on üks vormel-1 sarja parimaid sõitjaid ning ta teab kõigist paremini, kui palju oleme viimastel aastatel arenenud. Temaga lepingu pikendamine näitab, et usume mõlemad sellesse projekti," sõnas Williamsi pealik James Vowles.

Toimetaja: Anders Nõmm

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