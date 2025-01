Eestlaste hea hoog Dakari rallil jätkub, Loeb rullus üle katuse

Teisipäevane katse viis kogu karavani Bishast Al Henakiyah'sse. Katse oli algsest 169 kilomeetri võrra lühem, kuna Al Henakiyah piirkond on viimastel päevadel saanud pihta tormide ja vihmasadudega. Selleks, et mitte teha võistlejate elu enne kolmapäevast ja neljapäevast maratonkatset raskemaks, tehti katse lühemaks.

Männama ja Lepik tegid taas kena esituse, kui lõpetasid 327-kilomeetrise katse 13. kohal. "Väga mõnus ja nauditav katse oli. Esimesed 90 kilomeetrit oli kive, võtsime rahulikumalt, et mitte rehvi lõhkuda ja saime sealt puhaste paberitega välja. Keskmine osa oli superkiire, selline niiske maapind ja huvitav pidamine oli. Lõpuosas olid taas kivid, natuke teistmoodi ja samuti väga mõnus sõita. Lõpus saime konkurente kätte ja oli ka tolmus sõitu, kokkuvõtvalt oli imeline päev," võttis Männama kolmanda katse kokku.

Eestlased kaotasid etapivõidu noppinud Variawale ja Francios Cazalet'le üheksa minutit ja 31 sekundit.

Suurimat ebaõnne koges üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb, kes keeras 12. kilomeetril oma masina üle katuse. Loeb ega kaassõitja Fabian Lurquin õnnetuses viga ei saanud ja jätkasid katse läbimist, ent jäid 63. kilomeetril ligemale 50 minutiks seisma. Prantsuse-Belgia tandem jõudis lõpuks siiski finišisse, kuid langes üldarvestuses 15 parema hulgast välja.

Here is how @SebastienLoeb and @FabianLurquin crashed earlier on Stage 3. Fortunately they managed to get back on track.



@KSAF_SAMF

#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/xu7uePOpjR