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EOK ja treenerid Reinartid jõudsid kompromissini

Kulturism ja fitness
Peep Reinart
Peep Reinart Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
Kulturism ja fitness

Fitnessi- ja kulturismitreenerid Eleri ja Peep Reinart ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) on ühisel kokkuleppel otsustanud kompromissiga lõpetada Tallinna halduskohtu menetluses olnud kohtuvaidluse, millega tunnistati nende treeneri kutsetunnistused kehtetuks.

EOK väitel on asjas tuvastanud treenerite eetikakoodeksi ja kutsestandardi rikkumisi. Samas möönab EOK, et Reinarteid puudutanud menetluses esines puudusi. EOK vaatab üle oma sisemised protseduurid treenerite kutseküsimuste menetlemisel. Vajadusel teeb menetlusreeglites muudatused, et tagada menetlused, mis oleksid selgemad, põhjalikumad ning kõigi osapoolte õigusi paremini arvestavad. 

 Eleri ja Peep Reinart on seisukohal, et nende suhtes läbiviidud menetlus tugines ebakvaliteetsusel ja kallutatusel, mis koostoimes erinevate menetluslike rikkumistega viis vale ja õigusvastase järelduseni rikkumiste esinemise osas.

Reinartid märkisid, et peavad sporditurvalisust oluliseks. Lisaks tunnistas Peep Reinart inimlike vigade tegemist enda treeneritöö algusaastail.

Osapooled on õigusrahu saavutamise eesmärgil jõudnud kompromissini. See ei tähenda aga kummagi poole loobumist oma senistest õiguslikest seisukohtadest. 

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juhatus määras 2025. aasta 7. novembril Peep ja Eleri Reinartile tähtajatu tegutsemiskeelu nii treeneri, kohtuniku kui ka ametnikuna, sest treeneri eetikakoodeksi nõuete rikkumise tõttu. EOK tühistas seepeale nende kutsetunnistused seoses treenitavate väärkohtlemise, autoriteedi ja usalduse kuritarvitamise ning sportlaste heaolu ohustamisega. 

Toimetaja: Lisette Holst

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