Kaljulaid Viru intsidendist: sport on aumeeste mäng, seal kehtivad reeglid

Neljapäeval viibis Viru võistlusel Itaalias Udines, kus tegi kaasa ka kõrgushüppaja Karmen Bruus. Eesti kergejõustikuliit määras Virule aga 2023. aastal tähtajatu treenerina tegutsemise keelu seoses ebaeetilise ja sobimatu käitumisega treeneritöös.

"Minemata üldse selle kaasuse sisusse: sport on aumeeste mäng, spordis kehtivad reeglid," rääkis Kaljulaid pühapäeval Otepää kahevõistluse MK-etapi stuudios. "Isegi kõige tulisemad korv- ja jalgpallurid, ükskõik kui vähe on nad kohtuniku otsusega nõus, nad elavad selle otsusega. Me ei kujuta ette, et näiteks Heiki Nabi, kes oli ka oma puhtuses ja õigsuses veendunud, oleks läinud kuhugi Venemaale või Kasahstani võistlema. Me ei näinud Andrus Veerpalu sõitmas Viru maratoni, kui tal oli dopingukaristus. Sport on aumeeste mäng: reeglitest mitte kinni pidamine mõjub halvasti kogu meie spordielu moraalile."

Kaljulaid rääkis stuudios pärast naiste kompaktvõistlust, mille võitis MK-sarja üldliider, sakslanna Nathalie Armbruster. "On tore, et ka naised seda ala teevad. See võistlus siin konkureerib ju ka noorte MM-iga, rääkisin ka rahvusvahelise alajuhiga, et siin on ka osa sportlasi puudu. Aga need, kes on, on väga heal tasemel ja tipud on kohal. Alal on tekkinud mõistlik kandepind," rääkis Kaljulaid.

Lisaks toonitas EOK president, et rahvusvaheline spordivõistlus Otepääl mõjub Eesti kui spordiriigi kuvandile positiivselt. "Kõigile nendele, kellele sport huvi pakub, on selline võistlus sellise taustapildiga midagi sellist, mida tahetakse alati näha. See avaldab kindlasti kuvandilist mõju ja toob siia inimesi ka edaspidi vaatama," arvas ta.