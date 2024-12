Johannes Erm: olen Euroopa meister, seda saavad öelda vähesed!

Kõrghetk saabus 11. juunil, mil Erm kogus Roomas 8764 punkti ja krooniti Euroopa meistriks. "Kui 1500 meetrit oli ära joostud, siis kogu see võistlusjärgne emotsioon tuli välja. See oli tõesti võimas," meenutas Erm ERR-i aastalõpuintervjuus. "Enne seda olin täiesti võistluses sees, siis sain end lõdvaks lasta. Aga kui nüüd järele mõelda, siis tipphetk, ma arvaks, on see, kui odaviskes kolmandal katsel see 62.71 tuli ja siis ma tõstan niimoodi aeglaselt käed ja löön üles. Seda ma olen kõige rohkem järele vaadanud. Aga see, et ma olen kümnevõistluse Euroopa meister, kümnevõistluse valitsev Euroopa meister – see on täiesti võimas tunne."

Ermi Euroopa meistritiitlile eelnesid Glasgow sisemaailmameistrivõistlustel võidetud pronks ja kolmas koht mainekal Götzise kümnevõistlusel. "See sisetiitlivõistluste medal on mulle palju väärt. Just välishooajaks andis see mulle nii palju jõudu ja inspiratsiooni ja näitas mulle, kui palju suudan teha," hindas Erm. "See pronksmedal sisetiitlivõistlustel oli selle kulla alus. Käisin esimest korda Götzises ja see melu, see rahvas, kõik, kes kohal olid, tulid just mitmevõistlusele kaasa elama. See oli hoopis teine tunne, mulle väga meeldis – sain selle melu kätte."

Augusti alguses ootas Johannes Ermi Pariisi olümpiastaadion. Medaliheitluse lõpetas tagasilöök teivashüppes, aga Erm võitles end tihedas konkurentsis olümpia kuuendaks. "Ma ise olin nii kindel, et ma hüppan üle. Kõik liigutused tegin õigesti ära, kõrgus oli olemas. Mäletan, kui ma seda kolmandat katset läksin tegema, vaatasin, et 4.80 on peal. Need hüpped, mis ma see hooaeg teinud olen, väga loogiline, väga lihtne tundub see. Tegin kõik nii, nagu ma oskasin ja tegin hüppe ära ja kukkusin lihtsalt lati peale. Ma ikka mõtlen vahepeal selle peale, et oleks või poleks, aga noh, on nii, nagu on," ütles Erm. "Mäletan, kui ma selle kolmanda katse maha ajasin, läksin treeneri juurde ja on nii, nagu on, nüüd on kaks ala veel."

Johannes Erm Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Teivashüppes tegi Erm peagi aga võimsa vigade paranduse. Septembris ületas ta Talence'is kõrguse 5.37. Tasuks ligi 8600 punkti ja kümnevõistlejate tuuri üldvõit. Edukale aastale väärikas punkt. "Talence'i võistlus mulle väga meeldis. Tahtis sinna väga minna, polnud seal varem käinud. See on selline suur võistlus, mis on kutsunud mind. Ma arvan, et see tuuri üldvõit oli mulle kõige tähtsam. Tahtsin, et eestlastel oleks ka neljas koht olemas MM-il," rääkis ta.

"Meie kümnevõistlusel on nii kõva traditsioon ja sellega kindlasti tuleb ka fänne juurde. Kindlasti iga päev võib-olla ei mõtle sellele, aga ma olen Euroopa meister. Sellist asja saavad vähesed öelda. Kindlalt oli edukas aasta, aga mõni päev jään selle olümpia peale ka mõtlema. Nipet-näpet, mingid asjad andsin ära. Oleks saanud kõvasti rohkem. Kunagi ei saa 100 protsenti rahul olla, alati saab natuke paremini, aga kui ma aasta alguses oleksin teadnud, et selline aasta tuleb, et võta või jäta, siis oleksin 100 protsenti selle vastu võtnud."

"Suur aitäh kogu minu meeskonnale, perele, treeneritele, toetajatele, füsiole, arstile. Tänu neile on see kõik üldse võimalik," kiitis Erm. "Muidu oleksin üldse kuskil mitmeks tükiks katki, ei teaks, mida ma teen, kuskil nokiks niisama. Ilma nendeta ei saaks üldse nii kaugel olla."

Vaata ka spordiaastat kokkuvõtvat saadet "Aasta tipphetked 2024. Sport" ETV-s 29. detsembril kell 18.45.