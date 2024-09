Erm võitis hiilgava teivashüppe toel Talence'i võistluse ja kogu turnee

Esimese päeva teisena lõpetanud Erm võitis pühapäeval hakatuseks kettaheite ja näitas suurepärast esitust teivashüppes, viies isikliku rekordi alguses 5.27 ja seejärel kolmandal katsel ka 5.37 peale. Enne võistlust oli rekord 5.20 ja Pariisi olümpial ületas ta vaid 4.60.

See pani ka võidule aluse ja kuigi 1500 meetri jooksus kaotas ta Skotheimile enam kui kümne sekundiga, ei suutnud norralane kokkuvõttes enam ohtlikuks saada.

Erm jooksis 100 meetrit 10,79-ga, hüppas kaugust 7.37, tõukas kuuli 14.87, hüppas kõrgust 1.99, jooksis 400 meetrit 47,27-ga, jooksis 110 meetrit tõkkeid 14,21-ga, heitis ketast 47.25, hüppas teivast 5.37, viskas oda 60.47 ja jooksis 1500 meetrit ajaga 4.33,04.

Ühtlasi sai Ermist kolmas Eesti mitmevõistleja, kes Talence'is triumfeerinud. Esimesena suutis seda 2002. aastal seitsmevõistleja Larissa Netšeporuk ja teisena 2014. aastal kümnevõistleja Mikk Pahapill.

Võit tagas eestlasele ka rahvusvahelise kergejõustikuliidu mitmevõistluse turnee üldvõidu, kuhu lähevad arvesse mitmed maailma tähtsamad mitmevõistlused. Sellega kaasnevad ligemale 27 000 eurot auhinnaraha ja lisakoht Eestile järgmise aasta välis-MM-il.

Teise eestlasena osales Talence'is Risto Lillemets, kes kogus 7855 punkti ja sai 12. koha.

Teine päev

110 m tõkkejooks

Erm jääb stardis võrreldes konkurentidega justkui magama, aga jookseb teise poole väga hästi ja lõpetab ajaga 14,21, mis tähistab tema hooaja tippmarki ja vaid kaks sajandikku isiklikust rekordist kehvemat tulemust. Otsesed konkurendid on ees, aga mitte kuigi kaugel: Roosen lõpetab 14,12-ga ja Skotheim 14,17-ga. Lillemets lõpetab esimese jooksu neljandana ajaga 14,53 ehk kaotab võrreldes seeriaga taas punkte ja võimalus 8000 punktini jõuda kahaneb.

Seis pärast 110 m tõkkejooksu: 1. Skotheim 5397, 2. Erm 5280, 3. Hauttekeete 5194, 4. Roosen 5182, 5. Ball 5101, 6. Tesselaar 5009, 7. Pittomvils 4987, 8. Huber 4973, 9. Brewin 4971, 10. Williams 4955, ..., 13. Lillemets 4861.

Kettaheide

Ermil läks kettaheide väga hästi. Ta alustas tulemusega 45.25, heitis teisel katsel oma parimaks jäänud 47.25 ja kolmandal samuti suurepärase 47.07. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga tuli enam kui 50 plusspunkti ja kergitas eestlase kursi 8600 peale. Lillemets piirdus tulemusega 41.47.

Alavõidu teeninud Ermi konkurentidest heitis Roosen 45.26 ja Skotheim 44.75 ning võrreldes oma rekordigraafikutega (46.40 ja 47.50) teenisid mõlemad miinust.

Seis kettaheite järel: 1. Skotheim 6159, 2. Erm 6093, 3. Roosen 5954, 4. Hauttekeete 5902, 5. Pittomvils 5786, 6. Huber 5766, 6. Tesselaar 5766, 8. Ball 5761, 9. Brewin 5740, 10. Williams 5736, ..., 13. Lillemets 5555.

Teivashüpe

Sageli kümnevõistluse võtmealaks olev teivashüpe pakkus ka seekord kolme ja pooletunnise etenduse. Erm alustas ebaõnnestunud katsega 4.67 peal, aga sai seejärel hoo üles. 5.17 peal jäi ta juba üksi areenile ning ületas teisel katsel nii selle tulemuse kui ka isiklikku rekordit tähistanud 5.27. Latile pandi 5.37 ja kolmandal katsel nihutas Erm isiklikku rekordit veel korra.

Kui teivashüppe eel oli Erm võrdluses Skotheimiga 66 punktiga taga, siis 4.77-ga piirdunud norralase ees hõivas ta enne kaht viimast ala juba 120-punktise edu. Kokkuvõttes on Erm nüüd liikumas tugevalt üle 8600 punkti suunas ja tema viimased kaks ala on Skotheimiga kaunis võrdsed. Ka Roosen ületas 4.77 ja see oli tema jaoks korralik tulemus - vaid kaheksa sentimeetrit isiklikust rekordist kehvem -, aga vahe Ermiga venis mõistagi võrdlemisi lootusetuks.

Lillemets ületas teibas samuti 4.77 ehk andis võrreldes isikliku rekordiga (5.00) veel punkte ära.

Seis teivashüppe järel: 1. Erm 7119, 2. Skotheim 6999, 3. Hauttekeete 6803, 4. Roosen 6794, 5. Pittomvils 6626, 6. Williams 6607, 7. Brewin 6550, 8. Huber 6547, 9. Tesselaar 6517, 10. Ball 6512, ..., 13. Lillemets 6395.

Odavise

Pärast pikka ja väsitavat teivashüpet liikus Erm odaviskes tõusvas joones: ta alustas 56.75-ga, jätkas 57.66-ga ja ületas viimasel katsel ka 60 meetri joone ehk sai kirja 60.47. See tulemus oli ka veidi parem kui Pariisi olümpia resultaat. Skotheim oli eestlasest kehvem (59.15) ja kuna nende vahe suurenes veelgi, siis peaks 8600 punkti suunas liikuva Ermi esikoht 1500 meetri eel üsna kindel olema, kui ei juhtu just midagi ootamatut. Lillemets viskas oda 59.42.

Seis odaviske järel: 1. Erm 7864, 2. Skotheim 7724, 3. Hauttekeete 7528, 4. Roosen 7515, 5. Williams 7345, 6. Ferreira Santana 7252, 7. Huber 7249, 8. Brewin 7229, 9. Pittomvils 7225, 10. Ball 7146, ..., 12. Lillemets 7124.

1500 m jooks

Erm püsib kuni viimase ringini heal positsioonil, mitmete kiirete jooksjate kannul, kuid viimasel ringil pisut kangestub ja piirdub ajaga 4.33,04. Seetõttu jääb eestlasel ka 8600 punkti piir alistamata, aga 8589 on siiski paarikümne võrra parem kui Pariisi olümpial ning toob esikoha ja rahvusvahelise kergejõustikuliidu mitmevõistluse turnee üldvõidu.

Kui viimase ala võitis hollandlane Jeff Tesselaar, siis tema kannul tuli teiseks Skotheim (4.22,74). Kuigi Erm kaotas enam kui kümne sekundiga, jäi ta eestlasele kokkuvõttes siiski suhteliselt kindlalt, 72 punktiga alla. Roosen jooksis 4.24,91 ja kerkis viimase alaga kokkuvõttes kolmandaks.

Lillemets jooksis 1500 meetrit ajaga 4.31,10 ja kogus lõpuks 7855 punkti.

Lõpptulemused: 1. Erm 8589, 2. Skotheim 8517, 3. Roosen 8293, 4. Hauttekeete 8268, 5. Huber 8041, 6. Williams 8019, 7. Tesselaar 7987, 8. Brewin 7963, 9. Pittomvils 7940, 10. Ball 7913, 12. Lillemets 7855.

Esimene päev

Erm kogus esimese päevaga 4332 punkti ehk võrreldes Rooma EM-il püstitatud isikliku rekordi graafikuga on eestlane üle kahesaja punkti miinuses. Korralik esitus teiselt päevalt lubaks siiski koguda vähemalt 8500 punkti.

Oma rekordigraafikutega on selges miinuses ka norralane Sander Skotheim (-122) ja hollandlane Sven Roosen (-168). Neist norralane on siiski liikumas praeguse seisuga üle 8500 ja hollandlane alla 8500 punkti graafikus.

Lillemets kaotab oma rekordigraafikule 146 silmaga ehk peaks 8000 punkti kogumiseks tegema väga korraliku teise päeva.

Seis esimese päeva järel: 1. Skotheim 4444, 2. Erm 4332, 3. Hauttekeete 4241, 4. Ball 4225, 5. Roosen 4223, 6. Tesselaar 4119, 7. Pittomvils 4084, 8. Huber 4076, 9. Brewin 3995, 10. Williams 3982, 11. Lillemets 3954.

100 m jooks

Erm sai kirja aja 10,79 ehk andis võrreldes rekordigraafikuga mõnevõrra punkte ära, aga Roomas isiklikku rekordit püstitades jooksis ta oma elu kiireimad 100 meetrit ehk 10,60. Lillemets piirdus tulemusega 11,11 ehk oli samuti võrreldes rekordigraafikuga kehvem. Alavõidu teenis 10,56 sakslane Manuel Eitel, kellele järgnes hollandlane Sven Roosen (10,71). Favoriitidest alustas norralane Sander Skotheim 10,84-ga.

Seis 100 m jooksu järel: 1. Eitel 961, 2. Roosen 926, 3. Erm 908, 4. Hauttekeete 901, 5. Skotheim 897, 6. Bastien 890, 6. Williams 890, 8. Ball 888, 9. Brewin 885, 10. Huber 883, ..., 15. Lillemets 836.

Kaugushüpe

Teisel alal läks eestlastel kehvasti. Erm alustas nulliga, hüppas siis 7.35 ja kolmandas voorus 7.37. Kui Rooma EM-il tuli 7.91 ja Pariisi olümpial 7.66, siis on tegemist selge tagasiminekuga. Kahe ala järel on isikliku rekordi graafikuga võrreldes miinust juba 179 silma.

Ka Lillemetsal ei läinud paremini. Kõik kolm sooritust jäid alla seitsme meetri ja parimal katsel tuli tulemuseks kõigest 6.89. Võrreldes rekordigraafikuga on Lillemets kogunud kahe alaga 81 punkti miinust.

Kaugushüppes teenis alavõidu Skotheim 7.70-ga ja kerkis ka üldliidriks. Raskes seisus oli Roosen, kes sai kolmandal katsel siiski tulemuse kirja (7.34).

Seis kaugushüppe järel: 1. Skotheim 1882, 2. Eitel 1859, 3. Bastien 1842, 4. Roosen 1822, 5. Erm 1811, 6. Tesselaar 1796, 7. Hauttekeete 1770, 8. Ball 1757, 9. Williams 1747, 10. Brewin 1744, ..., 17. Lillemets 1624.

Kuulitõuge

Kui kaugushüpe ei tulnud Ermil üldse välja, siis kuulitõukes näitas eestlane harjumuspärasemaid kaari. Ta alustas 14.79-ga ja jätkas 14.87-ga. Kolmandas voorus lisa ei tulnud, aga 14.87 oli parem tulemus kui Pariisis ja jäi Rooma EM-il näidatule tosina sentimeetriga alla.

Lillemets sai kirja tulemuse 14.30 ehk veerand meetrit vähem kui isikliku rekordi graafikus.

Hea soorituse tegi Roosen, kes tõukas kohe avavoorus 15.06 ehk vaid neli sentimeetrit vähem kui Pariisi olümpial isiklikku rekordit püstitades. Ka Skotheim sai kirja enda jaoks normaalse 13.92, aga üldliidriks kerkis hoopis 14.70 tõuganud Eitel.

Seis kuulitõuke järel: 1. Eitel 2630, 2. Roosen 2615, 3. Skotheim 2605, 4. Erm 2593, 5. Bastien 2550, 6. Ball 2529, 7. Hauttekeete 2522, 8. Tesselaar 2504, 9. Williams 2433, 10. Pittomvils 2432, ..., 16. Lillemets 2371.

Kõrgushüpe

Erm alustas hästi, ületades avakatsel nii 1.96 kui ka 1.99. 2.02 jäi aga alistamatuks ehk kirja läks täpselt sama tulemus, mis juunis Rooma EM-il. Pariisis nihutas ta küll isikliku rekordi üheksa sentimeetrit kõrgemale.

Oodatud alavõidu teenis 2.11-ga Skotheim, kel madalamatel kõrgustel oli siiski probleeme ja ta võinuks piirduda ka palju tagasihoidlikuma tulemusega. Aga senine liider Eitel piirdus 1.90-ga ja Roosen vaid 1.81-ga. Tõsi, hollandlase isiklik tippmark on kõigest 1.91.

Lillemets ületas 1.90 ja 1.93 esimesel katsel, aga 1.96-st üle ei saanud ja tal läheb ka 8000 punkti kogumisega keeruliseks.

Seis kõrgushüppe järel: 1. Skotheim 3511, 2. Erm 3387, 3. Eitel 3344, 3. Hauttekeete 3344, 5. Ball 3323, 6. Bastien 3317, 7. Pittomvils 3282, 8. Roosen 3251, 9. Tesselaar 3218, 10. Huber 3172, ..., 14. Lillemets 3111.

400 m jooks

Päeva viimase ala võitis Roosen võistluste rekordiga 46,72, kusjuures tippmargita jättis ta Erki Noole. Erm lõpetas tugevama jooksu teisena (47,27) ja Skotheim kolmandana (47,51). Võrreldes Pariisi olümpiaga andis kogu kolmik pisut tagasi, aga Erm kõige vähem. Kolme ala järel juhtinud Eitel aga päeva viimase ala starti ei tulnudki.

Lillemets jooksis 49,39 ehk esimest korda avapäeva jooksul oli ta isikliku rekordi graafikuga (49,66) võrreldes plussis.

Seis pärast 400 m jooksu: 1. Skotheim 4444, 2. Erm 4332, 3. Hauttekeete 4241, 4. Ball 4225, 5. Roosen 4223, 6. Tesselaar 4119, 7. Pittomvils 4084, 8. Huber 4076, 9. Brewin 3995, 10. Williams 3982, 11. Lillemets 3954.

Enne võistlust

26-aastane Erm tõmbab Talence'i võistlusega edukale hooajale joone alla. Eestlasel on sihiks rahvusvahelise kergejõustikuliidu mitmevõistluse turnee (World Athletics Combined Events Tour) üldvõit.

Hea tulemus Talence'is võib tagada Ermile turnee üldvõidu, millega kaasneb pea 27 000 eurot auhinnaraha ja Eestile lisakoha kindlustamine järgmise suve maailmameistrivõistlusteks.

Juunis Roomas Euroopa meistriks tulles kogus Erm isiklikuks rekordiks 8764 punkti ja sai Pariisi olümpial 8569 punktiga kuuenda koha, samuti teenis talvel sisemaailmameistrivõistlustel Glasgow's 6340 punktiga kolmanda koha ja teenis hiljem mais Götzise kümnevõistluses 8462 punkti.

Lisaks Ermile osaleb eestlastest Risto Lillemets, kel tänavusest hooajast pole suuri tulemusi ette näidata. Kindlasti võiks tema siht olla aga 2021. aastal püstitatud isikliku rekordi 8156 ületamine.

Tuntumatest kümnevõistlejatest kuulub stardiprotokolli näiteks hollandlane Sven Roosen, kes tuli Pariisi olümpiamängudel isikliku rekordi 8607 punktiga neljandaks ja on ilmselt eestlase suurim konkurent turnee üldvõidule.

Samuti peaks ülesandmislehe järgi startima näiteks Pariisi pronksi võitnud grenadalane Lindon Victor (isiklik rekord 8756, uuendatud: hiljem siiski ei startinud) ja teivashüppes nullile jäänud, kuid Rooma EM-il Ermi järel hõbedale tulnud norralane Sander Skotheim (8635).

Ajakava

Laupäev

12.00 100 m jooks

13.00 Kaugushüpe

15.00 Kuulitõuge

17.00 Kõrgushüpe

18.50 400 m jooks

Pühapäev

10.40 110 m tõkkejooks

11.30 Kettaheide

13.45 Teivashüpe

17.25 Odavise

19.05 1500 m jooks

Stardinimekiri

Sammy Ball (Suurbritannia)

Teo Bastien (Prantsusmaa)

Luc Brewin (Prantsusmaa)

Antoine Ferranti (Prantsusmaa)

Jose Ferreira Santana (Brasiilia)

Jente Hauttekeete (Belgia)

Andrin Huber (Šveits)

Manuel Eitel (Saksamaa)

Johannes Erm (Eesti)

Risto Lillemets (Eesti)

Yuma Maruyama (Jaapan)

Niels Pittomvils (Belgia)

Sven Roosen (Holland)

Sander Skotheim (Norra)

Vilem Strasky (Tšehhi)

Jeff Tesselaar (Holland)

Melchior Treffels (Holland)

Devon Williams (USA)

Johannes Erm

Isikliku rekordi graafik: 10,60 (952) - 7.91 (1990) - 14.99 (2779) - 1.99 (3573) - 46,81 (4541) - 14,30 (5477) - 44.56 (6235) - 5.20 (7207) - 62.71 (7986) - 4.24,95 (8764).

Pariisi olümpia graafik: 10,64 (942) - 7.66 (1917) - 14.61 (2683) - 2.08 (3561) - 47,19 (4510) - 14,35 (5440) - 46.29 (6246) - 4.60 (7036) - 59.58 (7768) - 4.19,71 (8569).

Isiklikud rekordid: 10,60 - 7.98 - 15.72 - 2.08 - 46,81 - 14,19 - 49.39 - 5.20 - 62.71 - 4.19,71.

Risto Lillemets

Isikliku rekordi graafik: 10,98 (865) - 7.11 (1705) - 14.55 (2467) - 2.00 (3270) - 49,66 (4100) - 14,33 (5032) - 43.11 (5760) - 5.00 (6670) - 60.55 (7416) - 4.30,72 (8156).

Isiklikud rekordid: 10,83 - 7.28 - 15.00 - 2.09 - 48,95 - 14,23 - 46.70 - 5.10 - 65.36 - 4.26,56.