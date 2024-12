Erm: olen sellest unistanud, tasakesi lähemale hiilinud ja lõpuks ära teeninud

"Ma olen iga aasta siin olnud, sellest unistanud ning tasakesi lähemale hiilinud. See lõpuks ära teenida on suur au," kinnitas Erm pärast galat ERR-iga rääkides.

"Umbes nädal aega tagasi tulin Lõuna-Aafrikast treeninglaagrist, see oli edukas. Vaatame, mis nüüd hooaeg toob. Tähtsaid võistlusi on palju ja kõige suurem eesmärk on terve olla. Kui see õnnestub, võib ka tulemusi oodata," tõdes Erm.

Esimest korda aasta meessportlaseks valitud 26-aastane Erm tuli sel suvel Roomas Eesti kõigi aegade teise tulemusega ehk 8764 punktiga Euroopa meistriks.

Lisaks Euroopa meistrivõistluste kuldmedalile kuuluvad Ermi auhinnakappi sellest hooajast ka sisemaailmameistrivõistluste pronksmedal seitsmevõistluses, World Athletics mitmevõistluse tuuri üldvõit, Talence'i kümnevõistluse võit ja Götzise kümnevõistluse kolmas koht. Pariisi olümpial sai Erm 8569 punktiga kuuenda koha.

"See aasta oli väga-väga suur läbimurre. Tõestasin endale väga palju ja see annab kõvasti enesekindlust juurde," tõdes Euroopa meister.