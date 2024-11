Aasta kergejõustiklasteks valiti Johannes Erm ja Laura Maasik

Aasta naiskergejõustiklaseks valiti esimest korda Laura Maasik, kes tegi sel aastal eduka tiitlivõistluste debüüdi staadionil. Roomas toimunud Euroopa meistrivõistlustel saavutas ta 3000 meetri takistusjooksus 19. koha uue Eesti rekordiga ning jäi napilt finaalist välja.

Kokku uuendas Maasik 3000 meetri ja 2000 meetri takistusjooksu Eesti rekordeid sellel aastal neljal korral. Sel hooajal ootavad Maasikut ees veel murdmaajooksu Euroopa meistrivõistlused, mis toimuvad järgmisel pühapäeval, 8. detsembril Türgis.

"Kindlasti see tähendab mulle palju, kõige rohkem tähendab see, et järelikult mul on kaasaelajaid," ütles Maasik ERR-ile. "Fännid on ka üks asi, miks me seda sporti teeme. Teistele inimestele ka emotsiooni pakkuda, mitte ainult iseendale. Üksinda ei oleks sport see, mis koos fännide ja kaasaelajatega."

Maasik on Eesti jooksumaastikul säranud juba pikka aega, kuid sel hooajal tegi ta tõelise läbimurde ning võistles EM-il. "Päris ühe aastaga ei käi, eks see on kogu mu eelnev kogemus alates sellest, kuid kaugushüppaja ja tõkkejooksjana alustasin," rääkis ta. "Tuleb oma aeg ära oodata, nagu mulle juba väiksena öeldi. Mõnel võtab natuke kauem aega, jõuab ikka.

Mis on ta uue hooaja eesmärk? "Parandada Eesti rekordit," vastas Maasik.

2024. aasta parima meeskergejõustiklase tiitli pälvis oodatult sel suvel Roomas kümnevõistluse Euroopa meistriks kroonitud Johannes Erm. Lisaks Euroopa meistrivõistluste kuldmedalile kuuluvad Ermi auhinnakappi sellest hooajast ka sisemaailmameistrivõistluste pronksmedal seitsmevõistluses, World Athletics mitmevõistluse tuuri üldvõit, Talence'i kümnevõistluse võit ja Götzise kümnevõistluse kolmas koht.

Johannes Erm üritusel kohal ei viibinud, sest valmistub juba uueks hooajaks Lõuna-Aafrika laagris. Tervitused ja tänusõnad edastas ta kohalviibijatele videosilla vahendusel ning sõnas, et tunneb suurt rõõmu ja au oma esimese tiitli üle.

Johannes Erm Rooma EM-il Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Beautiful Sports

Aasta sooritaja tiitliga tunnustati 400 m tõkkejooksjat Rasmus Mägi ja kümnevõistlejat Janek Õiglast. Mägi jõudis kolmandat korda järjest olümpiamängude finaali, saavutas Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha ning tuli Teemantliiga finaaletapil kolmandaks. Õiglane tegi Pariisis oma olümpiamängude debüüdi ning saavutas elu parima kümnevõistluse tulemusega kõrge viienda koha.

Lisaks tänas Kergejõustikuliit särava ja eduka karjääri eest neid sportlasi, kes tänavu teatasid spordiga lõpparve tegemisest: Magnus Kirt, Ksenija Balta, Kaur Kivistik, Grit Šadeiko ja Tähti Alver.

Pidulikul galaõhtul anti üle auhinnad ka erinevate vanuseklasside parimatele sportlastele ja nende treeneritele, tunnustati parimaid klubisid, kohtunikke ja kergejõustikuveterane ning tänati Eesti Kergejõustikuliidu koostööpartnereid ja sponsoreid.

Kõik auhinnasaajad:

Aasta naiskergejõustiklane: takistusjooksja Laura Maasik (Nõmme KJK, treener Glen Grant)

Aasta meeskergejõustiklane: mitmevõistleja Johannes Erm (SK Leksi 44, treener Holger Peel)

U-23 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: kõrgushüppaja Elisabeth Pihela (TÜASK, treener Grit Šadeiko) ja mitmevõistleja Rasmus Roosleht (Tallinna SS Kalev, treener Toomas Suurväli)

U-20 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: kõrgushüppaja Karmen Bruus (Tartu SS Kalev, treener Kersti Viru) ja teivashüppaja Robert Kompus (SK Elite Sport, treener Harry Lemberg)

U-18 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: sprinter Miia Ott (Rae Kergejõustik, treener Maris Mägi) ja mitmevõistleja Tristan Konso (Rakvere KJK ViKe, treener Alar Madilainen)

U-16 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: Diana Johanna Vanamb (Tartu SS Kalev, treener Kersti Viru) ja Hank-Gerhard Hausenberg (Tartu SS Kalev, treener Harry Lemberg)

U-14 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: Marietta Verst (TÜASK, treener Harry Lemberg) ja Valter Kuld (SK Elite Sport, treener Mairo Tänav (Tänak))

Aasta sooritajad: Rasmus Mägi (TÜASK) ja Janek Õiglane (Audentese SK)

Eriauhind "Delfi lugejate lemmik": Johannes Erm

Euroopa Kergejõustikuliidu treeneritöö auhind: Piret Tamm ja Tõnu Kaukis

Euroopa Kergejõustikuliidu auhind: Lilia Schmidt ja Heini Allikvee

Parim U-14, U-16, U-18 ja U-20 klubi: SK Elite Sport

Parim U-23 ja täiskasvanute klubi: Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Aasta kergejõustikuveteranid: Kristi Võhmar ja Fred Vali

Aasta kohtunik: Elisa Annamaa

Aasta noorkohtunik: Sesse Vali

Pika traditsiooniga võistlused: XX Toomas Berendseni karikavõistlused viievõistluses ja Järvakandi Igamehe Maraton

Eriline tänu: Jana Ilves ja Jüri Dorbek