Erm: see teivashüpe jääb mind ikka päris kauaks kummitama

Sinu ametivennad on veel Pariisis, aga Sina juba Tallinnas. Miks oli tagasitulekuga nii kiire, võinuks ju veidi kauem olümpiamelu nautida?

"Tagasitulekuga otseselt kiire ei olnud. Lihtsalt olümpiaks on nii palju valmistutud, et pole seda Eesti suve jõudnud nautida," rääkis Erm.

"Ma arvan, see teivashüpe jääb mind ikka päris kauaks kummitama, aga ma olen ülejäänud võistlusega väga rahul ja mulle väga tegelikult meeldis, kuidas meil kõigil eestlastel koos välja tuli," kommenteeris Erm Pariisi olümpiamänge.

"Ma tean, et alati kõik kümme ala ei pruugi välja tulla ja see oli see üks kord, kui seda oli selgelt näha. Ma usun, et ma saan oma rekordid piisavalt kõrgele ajada, et seda stabiilsust ei ole nii-nii palju vaja, aga need punktid jäid seal saamata ja sellest on tõesti kahju," lisas OM-i 6- koht.

Johannes Ermi treener Holger Peel jäi Ermi esitusega rahule. "Seekord oli väga pingeline hooaeg ja ka elumured kõiksugused, elukoha muutused ja kõik, mis Johannesel oli, eks need kõik andsid oma löögi ja tal oli vaja ennast sisse seada. Nii et kokkuvõttes peab väga rahul olema. Ja loomulikult Euroopa meistri tiitel oli ikka nii kõva saavutus, et ei saa mitte rahul olla," kiitis treener Peel.

Ka Pariisis oli kümnevõistluse tase kõrge, ehkki nagu tavaliselt oli katkestajaid ja neid, kes mõnel alal komistasid. Esimest korda ületasid ühel võistlusel kümme meest 8400 punkti piiri ja näiteks Ermi punktisumma on kõigi aegade parim 6-nda koha tulemus.

"Tase ongi praegu hästi ühtlane, palju võrdseid mehi. Ja Johannes kuulub kindlasti nende hulka, kes on seal võitjate seltskonnas, aga seekord läks natuke teisiti. Ja praegu sellist säravat maailma tippu ei ole. Nii et hetkel oleks vaja jõuda maailma tipu vallutamiseni," kommenteeris Peel.

Pole välistatud, et sel hooajal teeb Euroopa meister veel ühe kümnevõistluse.

"No nädalake puhkust kindlasti tuleb ja praegu natukene kripeldab võib-olla Challenge'i sari sellepärast, et Johannes juhib seda sarja Lindon Victori ees ja tal on hea võimalus see sari võita. Siis sel juhul peaks minema 14.-15. september Talence'i. Ja ma arvan, praegu ta oli küll nagu vaimselt valmis, et võib-olla tuleb veel kerida jalad kõhu alt välja," lõpetas Peel.