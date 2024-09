Johannes Erm: ma elan ja hingan hommikust õhtuni kergejõustikku

26-aastane Erm pani tänavu kokku karjääri vägevaima hooaja, mille sisse jäid sise-MM-i pronksmedal, välihooaja Euroopa meistritiitel, Pariisi olümpiamängude kuues koht ning Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu mitmevõistluse tuuri üldvõit.

"Euroopa meistrivõistluste kuldmedal oli tõesti võimas, praegu tuli sellele mõeldes kananahk ihule," rääkis Erm. "Kõik algas eelmise aasta sügisel. Ma väga tahtsin, et sel aastal oleks väga kõva hooaeg. Sai kõvasti tööd tehtud ja edukas hooaeg algas sise-MM-il, kus saavutasin kolmanda koha. Sealt keris aina edasi. Tõesti super hooaeg oli!".

Ermi edus mängis suurt rolli mullu kokku pandud taustatiim, mida veab Holger Peel. "Pärast Georgia ülikooli lõpetamist tulin Eestisse ja lõin kümnevõistluse jaoks eraldi meeskonna, et saaksin igale alale rohkem keskenduda. Tehniliselt olen igal alal sammu edasi astunud, kuid oluline on ka see, et nüüd saan täielikult spordile keskenduda ning kool pole selle kõrval teisejärguline. Ma elan ja hingan hommikust õhtuni kergejõustikku."

Kergejõustiku kõrvalt jääb muudeks tegevusteks vähe aega. "Suur osa kergejõustikust on taastumine. Mina üritan välja magada ega ärka vara. Trennid olen pannud kella 11-ks, sest siis jõuan normaalsel ajal ärgata, putru süüa ja seejärel end trenniks valmis sättida. Ülejäänud päev sõltub sellest, kas mul on üks või kaks trenni ning kas taastumiseks on vaja eraldi harjutusi teha. Trenni kõrvalt kõiki pisiasju tehes saab päev päris ruttu läbi. Ideepoolest on mul pühapäevad vabad, aga kui mul on vigastus, siis tegelen sellega ka pühapäeval."

Erm kavatseb septembris puhata. Ettevalmistus uueks hooajaks algab oktoobris. "Mul on soojamaa piletid ostetud, juba homme lendan Balkani poolsaarele. Lähen kümnevõistlejast sõbrale külla ja sõidame Balkanimaades ringi. Ma pole seal varem käinud, kuid sõber kutsus ja tekkis väga lahe võimalus."

Millised eesmärgid on valitsev Euroopa meister seadnud endale järgmiseks aastaks? "Nagu olen ka varem öelnud – medalid koju! Järgmisel aastal on kolm tiitlivõistlust ja annan endast parima, et medalid koju tuua."