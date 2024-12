Tallinna aasta sportlasteks valiti Jefimova ja Erm

Nii parima naissportlase kui ka parima noorsportlase tiitli pälvis ujuja Eneli Jefimova, parima meessportlase auhinna teenis kergejõustiklane Johannes Erm ning parimaks parasportlaseks valiti ujuja Matz Topkin. Parimaks võistkonnaks kuulutati BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond.

"Tallinna sportlased on olnud võidukad – lõppenud Pariisi olümpia-aasta oli pealinna sportlastele edukas, lisaks kullasära Euroopa meistrivõistlustelt ja poodiumikohad maailmameistrivõistlustelt. Meil on, mida tähistada!" rääkis linnapea Jevgeni Ossinovski spordigalat avades.

"Kodulinna sporditähed on aasta jooksul pakkunud meile unustamatuid hetki ja teinud meid uhkeks. Nad on näidanud maailmale, et väikeses Eestis ja selle veel väiksemas pealinnas sirguvad suured tegijad."

Tallinn on parimaid sportlasi ja sportmängude võistkondi pärjanud juba aastast 1994 ning tänavu toimus tunnustusüritus 31. korda. Traditsiooniliselt tänatakse ja tunnustatakse galal ka tallinlastest olümpiasportlasi- ja veterane ning spordi suurürituste korraldajaid.

Tallinn võõrustas tänavu enam kui sadat rahvusvahelist võistlust, millest ligi 20 olid erinevate spordialade tiitli-, maailma karika- ja Euroopa karikavõistlused, mis tõid Eestisse maailma absoluutseid sporditippe ja tulevikutähti. Ühtlasi toimus rohkelt rahvaspordiüritusi, mis kaasasid ühtekokku 160 000 linlast ja linna külalist.