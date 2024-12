Aroni konkurent esindab järgmisel hooajal Red Bulli sõsartiimi

Red Bulli võistkond teatas paar päeva tagasi, et tiimi neli aastat esindanud Sergio Perezega jõuti kokkuleppele ning mehhiklasega lõpetati koostöö. Võistkond tegi seda plaaniga ning asendas Pereze 22-aastase Liam Lawsoniga, kes veetis eelmise hooaja reservsõitjana ning on oma karjääri jooksul F1-sarjas kaasa 11 etappi.

Lawsoni siirdumine Red Bulli tütartiimist põhivõistkonda jättis aga RB võistkonnas ühe koha lahtiseks ning võistkond teatas reedel, et lõppenud hooajal vormel-2 sarjas teise kohaga lõpetanud 20-aastasest Isack Hadjarist saab kõrgeimas võistlusklassis põhisõitja.

Viimasel kahel hooajal Red Bulli vormeleid proovinud Hadjar sõidab uuel aastal Racing Bullsi võistkonnas Yuki Tsunoda kõrval. "Olen väga põnevil, et saan Racing Bullsis uue rolli. See on väga suur saavutus nii minu, mu pere kui ka kõikide teiste jaoks, kes minusse algusest peale uskunud on," sõnas noor prantslane.

"Olen vormel-1 sarja jõudmise nimel terve oma elu töötanud, see oli mu unistus. Tunnen, et astun täielikult uude maailmasse, sõidan palju kiirema autoga ja võistlen maailma parimatega," lisas ta. "Mul on palju õppida, aga töötan väga kõvasti ja annan endast parima, et võistkonda aidata."

Hadjar pälvis lõppenud hooajal vormel-2 sarjas teise koha, kogudes 192 punkti. Alpine'i võistkonna reservsõitjaks saanud Paul Aron jäi prantslasest 29 punkti kaugusele, maailmameistriks tuli aga brasiillane Gabriel Bortoleto, kes kogus 214,5 punkti.

Hadjari leping Racing Bullsiga tähendab, et kõik 20 istekohta F1-sarja autodes on täidetud. Bortoleto esindab järgmisel hooajal koos Nico Hülkenbergiga Sauberi võistkonda, mis muutub 2026. aastal Audi võistkonnaks.