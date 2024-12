Pereze ja Red Bulli teed läksid lahku

Vormel-1 sarja meeskond Red Bull teatas kolmapäeval, et tiimi neli aastat esindanud mehhiklase Sergio Perezega jõuti tema lepingu lõpetamise osas kokkuleppele.

34-aastane Perez tegi mullu Red Bulli eest oma F1 karjääri edukaima hooaja, kui lõpetas kokkuvõttes tiimikaaslase Max Verstappeni järel teisena ning sõlmis nüüd suve alguses Red Bulliga 2026. aasta lõpuni kestma pidanud lepingu.

Pärast allkirja andmist keris hooaja esimesest neljast etapist kolmel teise koha saavutanud Pereze vormikõver aga allamäge ning ta teenis viimase kaheksa etapiga ainult üheksa punkti. MM-sarja kokkuvõttes lõpetas mehhiklane hooaja kaheksanda kohaga.

"Olen Red Bullile äärmiselt tänulik võimaluse eest nõnda suurepärast meeskonda esindada. Red Bulli eest sõitmine on olnud unustamatu kogemus ja hindan meie ühiseid saavutusi alati kõrgelt," sõnas Perez pärast kolmapäevast teadet. "On olnud au nende aastate jooksul koos Maxiga sõita ja temaga edu jagada. Aitäh kõigile fännidele: ärge kunagi andke alla."

Red Bullis karjääri jooksul viis etapivõitu teeninud Pereze tõenäoliseks asendajaks peetakse Liam Lawsonit.