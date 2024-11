Sauber kinnitas Bottase ja Zhou lahkumist ning palkas noore brasiillase

"Pärast avameelseid ja konstruktiivseid arutelusid Valtteri Bottase ja Zhou Guanyuga otsustasime ühiselt, et meil pole võimalik täita kõikidele sobivaid tingimusi, et koos jätkata, seega leppisime kokku, et on aeg laiali minna," vahendab Reuters Sauberi pressiteadet.

"Täname mõlemat selle panuse eest, mis nad on viimase kolme aasta jooksul andnud," lisas tiim.

Sauber, kellest 2026. aastast saab Audi tehasetiim, teatas juba aprillis, et uuest aastast võistleb nende ridades sakslane Nico Hülkenberg, kes praegu sõidab Haasi eest. Nüüd anti teada, et Hülkenbergi kõrvale palgati teiseks piloodiks 20-aastane brasiillane Gabriel Bortoleto, kes on F2 sarjas praegu liidrikohal.