Hadjar jääb vigatuse tõttu Hollandi GP-lt eemale

Meedia teatel sai 21-aastane Prantsusmaa sõitja vigastada tavapärase jõusaalitreeningu käigus ning on ebatõenäoline, et ta on Zandvoortis toimuvaks Vormel-1 võidusõiduks valmis startima.

Kuulduste kohaselt asendab Hadjari uusmeremaalane Liam Lawson. 24-aastane sõitja kuulub praegu Racing Bullsi meeskonda ja hoiab sõitjate üldarvestuses üheksandat kohta.

Üheks võistluseks toimuv edutamine tähendaks Lawsonile ajutist naasmist Red Bulli süsteemi. Oma Vormel-1 debüüdi tegi ta just Zandvoortis 2023. aastal, asendades AlphaTauri meeskonnas Daniel Ricciardot.

Eeldatavasti asub Lawsoni kohta Racing Bullsis täitma endine Red Bulli sõitja Yuki Tsunoda.

Hadjar on oma debüüthooajal avaldanud muljet ning teda peetakse üheks võimalikuks kandidaadiks kohale neljakordse maailmameistri Max Verstappeni kõrval.

Hollandi Grand Prix on Vormel-1 sarja 12. etapp. Sellest kaks nädalat hiljem toimub Monzas Itaalia Grand Prix.