Hein: mul oli uljaspeana kohe mõte, et kunagi võidab Eneli olümpiakulla

Kuigi Eesti edukaima ujuja Eneli Jefimova ning tema treeneri Henry Heina koostöö lõppeb tuleval suvel, on Hein tänulik, et ühised aastad on talle tulevikuks mitmeid uksi avamas.

Jefimova tegi eelmisel nädalal Budapestis ajalugu, kui teenis 100 meetri rinnulidistantsil võidetud pronksiga Eesti ajaloo esimese medali lühirajaujumise MM-ilt. Lühemal distantsil saavutas seitsmekordne juunioride Euroopa meister Jefimova viienda koha.

"Olen treeneritüübilt selline, kes vihkab rohkem kaotamist kui naudib võitmist. Olen üritanud seda parandada: tihti tuleb võit ja on tore, aga kohe mõtled edasi ning kaotusevalud jäävad pikemalt sisse. Selliseid võite aga iga päev ei tule, seda kindlasti naudime veel täna-homme," rääkis Hein Budapestis ERR-ile pärast ajaloolist medalivõitu.

Sealjuures rääkis Hein enne Budapesti MM-i algust, et Jefimova seisu kohal on mitmeid küsimärke ning ka tulemused enne tiitlivõistlusi ei olnud just märkimisväärsed. Sellele vaatamata näitas noor ujuja kõigi kohal olnud maailma tippude konkurentsis Eesti rekordi lähedaseid aegu ja teenis oma karjääri kaalukaima medali.

"Pärast olümpiat võtsime Eneliga pikema pausi, treeningutega alustades oli kogu aeg väikeseid tagasilööke. Temaga oleme maailma tipptasemel, teame, et iga sajandiku jaoks peab treeningutel kõik plaanipäraselt minema. Kui tulevad tagasilöögid ja sa näed, et treeningud ei suju nii nagu enne eelmisi tiitlivõistlusi, tuleb ikka ebakindlust sisse. Nagu lõpuks, näha, siis asjata!" kommenteeris Hein.

"Suur pluss on see, et ta hakkas nii noorelt käima tiitlivõistlustel. Olen kogu oma rühmale ja talle noorest peale nii-öelda pähe tampinud, et bassein on igal võistlusel sama pikk, sa ujud sama distantsi. Olgu olümpiafinaal, MM-finaal või Eesti meistrivõistlused, tegelikult ei ole mingit vahet, sa võistled iseendaga. Eneli on suutnud neid finaale võtta külma närviga," iseloomustas Hein hoolealust. "Enne iga finaali olen talle öelnud, et oled sa esimene või kaheksas, mina olen igal juhul tema üle uhke, et tal poleks mingeid pingeid. Me teame, et ta annab finaalis nagunii endast maksimumi. Seni pole tal olnud ühtegi ebaõnnestunud tiitlivõistlust."

"Suures plaanis on Eneli täispakett. Kõige suurem pluss on, et ta suudab vigu parandada käigu pealt. Kui ma mingeid asju näen ja kõrvalt ütlen, et proovi teistmoodi, teeb ta seda sekunditega. See on ikka väga haruldane. Ma võin mõnele ühte juttu rääkida kaks aastat ja seda muutust ei tule," tõdes Hein,

Mullu 32-aastasena esmakordselt Eesti aasta treeneriks nimetatud Hein kinnitas, et talle oli Jefimova kõrge potentsiaal selge sisuliselt esmakohtumisest. "Mul ei olnud kõhklusi. Juba enne, kui Eneli minu juurde tuli, oli näha, et meil on korralik talent. Olen noore treenerina niigi väga optimistlik ja uljas olnud, mul oli peas kohe, et me ujume medalitele; kunagi võidab olümpiakulla ja ujub maailmarekordi. Nüüdseks oleme kuus aastat koos treeninud ja mul pole kahtlusi kordagi tekkinud," sõnas ta.

Küll toonitas Hein taaskord, et on tihti Jefimovaga eriarvamustel. "Eriti saavad sellega suhestuda lapsevanemad, kellel on selles vanuses, 13-17-aastased lapsed. Kuna Eneli kolis nii noorelt Tallinnasse, siis minu osa tema igapäevaelus on oluliselt suurem olnud kui minu teiste sportlaste puhul. Teised lähevad pärast trenni koju ja vanemad tegelevad nendega, minul on olnud palju rohkem jälgida: mida ta sööb, kus ta käib, kas õppimine on tehtud. Nooremas eas oli seda palju ja paratamatult tuleb eriarvamusi. Eneli on väga temperamentne inimene, tal on selged oma arvamused ja soovid, ka mina olen põikpäine. Aga nagu Eneli ema mulle kunagi ütles: ta võtab mind juba kui pereliiget ja eks neid ütlemisi tuleb," meenutas Hein.

Jefimova ja Heina koostöö jätkub gümnaasiumi lõpuni, pärast seda alustab eestlanna õppimist ja sporditegemist Põhja-Carolina osariigi ülikoolis [North Carolina State University]. Viimaseks ühiseks võistluseks jääb järgmise aasta juulis Singapuris toimuv MM, kus eesmärgiks on medal võtta ka pikas basseinis.

"Me oleme seda päris pikalt teadnud, praeguseks on rahu ja ei kripelda midagi. Loomulikult oleks minul treenerina unistus see teekond läbida nagu Michael Phelps või Adam Peaty oma treeneriga, et lähed vanusest 10-12 karjääri lõpuni välja, aga see variant praegu laual ei ole. Ma olen rahulik," kinnitas Hein.

"Tänu ka Enelile, ta on ka mulle sellega palju uksi avanud. Ootan huviga enda karjääri järgmist tsüklit. Ma ei näe hetkel, et jätkasin Eestis. Pärast Singapuri võtan mõned kuud vabaks ja reisin mööda maailma ringi, et erinevate koondiste ja treenerite juures õppida ning siis loodan välismaale tööle asuda. Mõningaid jutte on juba olnud, aga see on juba kaugem tulevik. Maailma kontekstis võetakse mind kui rinnuliujumise eksperti," sõnas 33-aastane Hein.