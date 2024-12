Eneli Jefimova võitis lühirajaujumise MM-il ajaloolise medali

Paari nädala pärast 18-aastaseks saav Jefimova hoidis 100 meetri rinnuliujumise finaalis algusest peale kolmandat kohta ja napsas pronksise autasu ajaga 1.03,25 (+0,87). Enda nimele kuuluvale Eesti rekordile jäi ta alla vaid nelja sajandikuga.

"Ma olen nii õnnelik, et sain sellega lõpuks hakkama. Täna jäi neli sajandikku isiklikust rekordist puudu, aga pole hullu. Ma tegin enda töö ära ja olen väga rahul sellega," rääkis Jefimova finaali järel. "See on kindlasti minu elu kõige kõvem medal. MM-i pronksmedal on ikkagi kõva sõna!"

Maailmameistriks tuli hiinlanna Tang Qianting (1.02,38) ja hõbemedali teenis ameeriklanna Lilly King (+0,42).

Hommikul 200 meetri liblikujumise poolfinaalis Eesti rekordi 1.50,39-ni nihutanud Kregor Zirk saavutas õhtuses finaalis ajaga 1.50,72 kuuenda koha (+2,48).

Kuldmedali pälvis kanadalane Ilja Kharun (1.48,24), kahvatumate medalitega pidid leppima itaallane Alberto Razzetti (+0,40) ja poolakas Krzystof Chmielewski (+1,02).

Sarnaselt Zirkile hommikul rahvusrekordit parandanud Ralf Tribuntsov sai 50 meetri seliliujumise poolfinaalis ajaga 23,23 kaheksanda koha (+0,53). Kokkuvõttes andis see talle 13. koha. Poolfinaalide kiireim oli venelane Miron Lifintsev (22,70).