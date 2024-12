Jefimova konkurentidest: nende kõrval olen pisike ja peenike tüdruk

Mõlemal distantsil jäid eestlanna ette hiinlanna Tang Qianting ja ameeriklanna Lilly King. 50 meetris näitas võimu ka maailmarekordinaine Ruta Meilutyte.

"Kui meid kõrvuti panna, siis esiteks on nad minust kolm korda laiemad ja sama pikad minuga. Mul see pikkus ei ole enam mingi trump," võrdles Jefimova värvikalt ja lisas, et võrreldes konkurentidega jääb tal puudu toorest jõust.

"Ruta ka surub sada kilo... mul on väga kauge sinna minna, aga põhiline ongi jõud. Ma nende kõrval olen täitsa pisike ja peenike tüdruk. Kui mul on jõudu sama palju kui neil, võib nendega ka võidu ujuda."

Aeg pärast Pariisi olümpiat ja enne järgmist tiitlivõistlust ei kulgenud peagi täisealiseks saaval Jefimoval kuigi kergelt. Sügisene katsetus kõrgmäestikulaagriga ei õnnestunud.

"Kuna medali sain kätte, siis kõik, mis elus juhtub, pidigi nii juhtuma. See viib kuhugi edasi. Oli tõesti väga raske sügis. Kõrgmäestikulaager oligi katsetamine," lausus Jefimova. "Keegi ei teadnud, kas see sobib mulle või ei sobi. Nüüd vähemalt teame, et mulle väga ei sobi ja me pigem rohkem ei lähe sinna."

Jõulude ja aastalõpu vahel saab Jefimova 18. Järgmine aasta on keskne eesmärk suvel toimuv pika basseini MM, mis leiab sedapuhku aset Singapuris. "Kui ma kellelegi mainin, et saan 18, siis nende jaoks olen viimased viis aastat olnud 14-aastane tüdruk. See on midagi täiesti uut," muigas MM-pronks.

Kui Jefimova enda jaoks pole aastanumbri vahetumine võib-olla nii eriline, siis treener Henry Heina elu läheb pisut lihtsamaks. "Mul sellega midagi ei muutu - ainult see, et võin nüüd ise dopingukontrollis ise enda proovi anda. Ei pea Henryle helistama kell üheksa õhtul, et ta mulle ühikasse tuleks," kommenteeris ta dopinguproovi andmise reegleid.

"Aga järgmine aasta on palju muudatusi. Ülikool ja gümnaasiumi lõpetamine. Aga praegu võtame ikkagi võistlushaaval. Järgmine tähtis võistlus on Singapur. Seal tahame kõva tööd teha ja selleks peab olema terve, mis on mulle päris tihti väga suur challenge...[väljakutse - ERR] jään väga kergesti haigeks."

"Tegelikult olen praegu ka natuke tõbine, aga ma üritasin endale peas selgeks teha, et see ei mõjuta mind kuidagi - kõik on hästi ja pean lihtsalt oma tööd tegema," jätkas Jefimova. "Jaanuarist hakkame uuesti trenni tegema, praegu on väike puhkus ja siis on juba põhieesmärk Singapuri MM."

Algaval nädalal toimuvatel Eesti meistrivõistlustel Jefimova kaasa ei löö ja eelistab selle asemel puhata.