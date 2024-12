Henry Hein enne MM-i: sel hooajal on küsimärke natuke rohkem

Täpselt aasta Euroopa lühiraja meistrivõistlustel kulla ja hõbeda võitnud Jefimova on just nende tulemustega esikolmikus ka eelolevate maailmameistrivõistluste ülesandmislehel: 100 meetri rinnuliujumises teine ja 50 meetris kolmas. Sel hooajal on sprinditulemused olnud seni veidi paremad, mida näitas ka hiljutine võistlus Taanis.

"Kiirus on olemas. Seda on vaja lihtsalt natuke hoida," lausus Jefimova ERR-ile. "Teine pool sajas vajub ära, aga puhkusega tuleb juurde. Koormuse pealt ongi raske võistelda, kui kaks päeva enne oli veel raske jõusaal ja läksin lihasvaluga starti. See oli täitsa arusaadav, et ma võib-olla ei jaksa nii hästi kui tippvormis. Aga praegu natuke puhkame ja teine pool tuleb ka juba."

Treener Henry Hein lisas: "Päris sellises seisus Eneli kindlasti ei ole nagu enne EM-i, kui teadsime, et seis on ikkagi suurepärane ja läksime favoriidina starti. Tegime oma ära. Sel hooajal on küsimärke natuke rohkem, aga see lõppude lõpuks meid väga ei mõjuta. Lühiraja MM-i kontekstis tõenäoliselt oma parima koha ujub niikuinii üle, mis on vist 13. Eks tahame ikkagi finaalis olla ja seal on jälle kõik võimalik."

Viimati võistles Jefimova tugevate konkurentidega Pariisi olümpial ehk rohkem kui neli kuud tagasi. Lühikeses basseinis pole ta sel aastal oma suurimate rivaalidega veel kohtunud.

"Vahet pole, kes mul kõrvalrajal ujub: kas maailmarekordiomanik või "pardikeste" kolmas koht," võrdles Jefimova. "Ma lähen ikka iga kord enda ujumiste tegema. Saan enda ujumist lihvida, tõmmet lugeda ja tehnika peale mõelda. Selles mõttes arvan, et see mind kuidagi ei mõjuta."

Kregor Zirk ja Ralf Tribuntsov olid heas vormis juba kuu aega tagasi, kui saavutasid finaalikohti kolmel maailma karika etapil Aasias. Viimane ettevalmistus MM-iks on kulgenud plaanipäraselt.

"Ma olin MK-etappidel üpris heas vormis võrreldes eelmiste aastatega," ütles Zirk. "Ei olnud otseselt midagi kurta ja eks iga aasta üritan natuke parem ja eks oleme pisidetailide kallal töötanud. Natuke siit, natuke sealt."

Tribuntsov on keskendunud detailide lihvimisele. "Nendele, mis mul MK-l natuke vajaka jäid. Suurel kiirusel kõik natuke muutub ja olen seda saanud praegu trennis hästi teha. Saime kõik klappima: ründame pöördeid paremini ja saame stardis kiiremini minema."

Viimase treeningu enne maailmameistrivõistlustele sõitu tegid Zirk ja Tribuntsov Kohtla-Järvel. "Kusjuures see oli minu idee. Ma muidugi lootsin, et rohkem koondislasi tuleb. Kahjuks ainult mina ja Ralf saime tulla," lausus Zirk.

"Põhjus on lihtne: Kohtla-Järve on ainuke koht, kus on õiged pukid ja basseinisügavus hea. Teistes Eesti ujulates on natuke kas liiga madal või pukid pole päris need, mis olla võiks. Pisiasjad kokku ja kiire bassein - sai hea tunde kätte."

Zirk on viimase 12 kuu jooksul kõigi nelja tiitlivõistluse finaalis ujunud ja järgmisel nädalal Budapestis on eesmärk seda seeriat pikendada. Eelmistel lühiraja maailmameistrivõistlustel saavutas Zirk viienda koha.

Tribuntsov on pärast edukat tagasitulekut eelmisel aastal suurde sporti jõudnud Euroopa meistrivõistluste finaali nii lühikeses kui ka pikas basseinis. Eelseisev lühiraja MM on tema jaoks karjääri esimene.

"Mulle väga meeldib see, mis ma teen. Et ma olen juba 30, on uskumatu," ütles Tribuntsov. "Ma ise ei tunne, et olen 30, aga 30 on uus 20 - annab ainult indu juurde, et suudan veel noorte poistega rinda pista."

Lühiraja MM-ile sõidab kümneliikmeline Eesti koondis. Võistlused algavad teisipäeval.