Medalist enesekindlust saanud Jefimova: olen praegu võimeline seda tegema

17-aastane Jefimova sai Budapestis toimuval MM-il hakkama hiilgava saavutusega, kui pälvis naiste 100 meetri rinnuliujumises kolmanda koha ning pronksmedali.

"Võttis aega, et magama jääda. Aga üritasin mitte mõelda selle peale, sest mul on siin veel ujumisi teha. Ikka selline uhkuse tunne kindlasti, sain hakkama millegagi väga ägedaga. Aga rohkem ei mõtle selle peale siin, 50 on veel ees," ütles Jefimova pärast laupäevast 50 meetri eelujumist, milles ta kolmandana edasipääsu teenis.

"Sain enesekindluse, pole millegi üle närvis olla. Tegelikult isegi mitte see medal, aga mu esimene 50 näitas, et alustasin väga kiirelt nende tõmmetega. See andis mulle ka 50-ks enesekindlust rohkem," lisas ta. "Sellepärast läksin täna mitte küll päris pingevabalt, aga tean, et olen praegu võimeline seda tegema ja lihtsalt läksin oma tööd tegema."

Jefimova võistleb laupäeva õhtul 50 meetri rinnuliujumise poolfinaalis, hommikuse eelujumisega võis igati rahule jääda. "Lihtsalt täiega sinna, täiega tagasi. Ei pea rohkem midagi mõtlema. Okei aeg hommiku kohta, vist mu karjääri kolmas tulemus üldse. Õhtul peab kiiremini veel," ütles ta.

Naiste 50 meetri rinnuliujumise poolfinaalid algavad Eesti aja järgi laupäeva õhtul kell 18.48.