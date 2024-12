Pisarates Jefimova: see on minu elu kõige kõvem medal

"Ma olen nii õnnelik, et sain sellega lõpuks hakkama. Eile olin enne poolfinaali ikka väga närvis, sest ma polnud sel hooajal veel kordagi alla 1.04 ujunud ja kui ma sain poolfinaalis selle 1.03,8 kätte, siis see andis mulle natukene motivatsiooni juurde. Täna jäi neli sajandikku isiklikust rekordist puudu, aga pole hullu. Ma tegin enda töö ära ja olen väga rahul sellega," rääkis Jefimova finaali järel.

Karjääri esimene täiskasvanute MM-medal tõi Jefimovale pisarad silma. "See medal võttis mul pisarad välja. Kui ma nägin, et mu pukil on mingisugusedki tuled, siis sain endaga rahul olla. Ajaga olen samuti väga rahul."

Oma ujumistehnika kohta ütles Jefimova esimese hooga, et üks väike viga tuli sisse. "Ma jälle ei libisenud seina nagu Henry (treener Henry Hein - toim) enne finaali ütles. Ma vist tegin liiga lühikesi tõmbeid, aga pole hullu. Lõpuks tuli ikkagi hästi välja."

Jefimova hindab MM-medalit senise karjääri kõige kaalukamaks. "See on kindlasti minu elu kõige kõvem medal. MM-i pronksmedal on ikkagi kõva sõna!"

"Eneli sügis on olnud kõike muud kui lihtne," ütles treener Henry Hein. "Neid äpardusi ja kehvasid situatsioone on ikka väga palju olnud. Me ei ole varem ühelgi tiitlivõistlusel käinud nii, et tegelikult ei tea, mis seisus Eneli üldse on. Nüüd sellise ajaga finaalist välja tulla, peaaegu isiklik rekord ja MM-pronks, see on ikka täitsa ulme."