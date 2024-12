Mercedes pakub Ralf Aronile mitmekülgset võistluskalendrit

Ralf, oled Aasias, valmistumas Aasia Le Mans sarjaks. Selgita võib-olla alustuseks, mida seal teed ja ootad?

Võib-olla kõige lihtsam on alustada, mis ma üleüldse teen. Mina sõidan võidu kereautodega. Olen Mercedes-AMG tehasesõitja, mis tähendab, et Mercedes-AMG saadab mind üle maailma võistlustele. Erinevate klientide ja tiimidega võidu sõitma. Sõidan alati võidu AMG GT3 autoga. Seda teen ka siin. Le Mans'i sarja esimene etapp on sel nädalavahetusel Malaisias Sepangis. Täna olid trennid ja nädalavahetusel on võistlused.

Oled sel aastal võistlenud ka Aasia GT-sarjas ja siin-seal veel. Mis su kõige olulisem sari on või kas üldse saab mõnda sarja nii esile tõsta?

Sel aastal ei olnud põhisarja. Ei teinud täishooaega kaasa üheski sarjas. Tegin võistlusi siin-seal. Kõige tähtsamad olid kindlasti Nürburgringi 24 tundi, Spa 24 tundi ja Macau Grand Prix oli just hiljuti. Need olid arvatavasti hooaja kõige tähtsamad etapid. Sõitsingi peamiselt Euroopas ja Aasias. Järgmine aasta on plaan ka USA poole liikuda.

Oled nüüd ka põhimõtteliselt olnud järjest nädalavahetustel Macaus, Jeddahis, Sepangis. Need kõik on olnud eri sarjades. Jõuad sa ise üldse arvet pidada?

Ma saan aru, et jube keeruline on aru saada, mis toimub [naerab]. Mul enda pereliikmedki ei saa aru vahepeal, kus olen või millega tegelen. Ikka jõuan ise arvet pidada. Kui asjas sees oled, siis on lihtne, aga väljast vaadates võib see keeruline tunduda. Kõige lihtsam: sarjad ja võistlused on erinevad, aga auto on alati samasugune. Erinevad tiimid, aga alati sama mudel. Teen nii kestvussõite - nagu Spa ja Nürburgring 24 - ja sprindisõite. Näiteks Macau.

Kuidas sa oma selle aasta tulemusi hindad? Jääd senise hooajaga rahule?

Asi, mis oleks tore olnud - täishooaeg mingis kindlas sarjas. Suurtel sõitudel see aasta väga hästi ei läinud. Nürburgringis läks rehv täpselt valel hetkel katki ja Spas auto. Neid sõite me ei lõpetanud. Kuna jagan tihtipeale autot erinevate sõitjatega, siis vaadatakse mitte ainult üldtulemust, vaid ka enda sõitjaid: kuidas nad hakkama said, kui kiired olid. Selle poole pealt olen sel aastal väga palju arenenud, olen olnud väga kiire. Seetõttu ka pikendasin lepingut kolm aastat.

Mainisid, et sõidad erinevaid formaate, 24 tundi, sprindid... Mida sa kõige rohkem ise naudid?

Mul oli kõige lemmikum ikkagi Macau. Kuna tulen vormelitaustalt, väikevennale [Paul Aron] elan vormelis siiamaani kaasa, siis sprint ja üksi sõitmine on mulle ikkagi väga südamelähedased. Kestvus on ka omamoodi äge. Teistega auto jagamine on ka tore. Spas olid mul ülivinged tiimikaaslased. Frederik Vesti, kes on mersu reservsõitja. Ja Daniel Juncadella, kes on ka väga hea sõitja. Kui on head sõitjad kõrval, siis kambavaim oli väga vinge ja tore. Aga südames olen siiamaani veel sprindisõitja.

Märkisid, et pikendasid Mercedesega lepingut ja plaan on USA suunas. Mida lähitulevik toob?

Ainuke asi, mis on kindel, on mersuga diil. Mis sarju ma iga aasta sõidan - see kogu aeg muutub. Kliendid ehk tiimid, kes sõidavad mersudega, küsivad mersult sõitjaid ja siis mersu otsustab, kes kuhu läheb. Aga midagi tulevik toob - sõidan võidu üle maailma. Mind võib näha igasugustel kontinentidel.

USA plaan on hetkel veel teoreetiline või on juba midagi paigas ka?

See on täiesti paigas, aga ei saa praegu veel avalikustada. Seda kõike üritatakse veel natuke aega saladuses hoida. Aga ma arvan, et teadjamad kuulajad panevad ise pildi kokku. Jaanuaris on USA-s üks suur tähtis sõit ja seal ka osalen.