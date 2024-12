Rannula: arvan, et esimene mäng PAOK-iga paneb juba väga palju paika

Kalev/Cramo läheb eurosarja teise ringi kohtumistele vastu olukorras, kus nädalavahetusel kaotati Eesti-Läti liigas mõneti üllatuslikult võõrsil Riia Zellile ja kahe sarja peale teeniti alles hooaja kolmas kaotus.

"Treenerina, oleme ausad, natuke juba kartsin või ootasin sellist mängu," lausus peatreener Heiko Rannula ERR-ile. "See oli esimesest minutist tunda, et see energia pole õige. Täna see, et saame üle pika-pika aja viis-viis trenni teha - see on meie jaoks pigem tähtsam, kui see laupäevane kaotus."

Kui Severi Kaukiainen ja Tanel Kurbas on treeningutel tagasi, siis laupäeval põlve vigastanud Hugo Toom jääb pikemals eemale. "Väga ehmatav oli see esialgne emotsioon-reaktsioon," tunnistas Rannula.

"Täna nüüd tuli ikkagi esimene, et võib olla kõige mustem see pilt ei ole. Ei julge kahjuks või õnneks midagi täna veel öelda. MRT tehakse homme hommikul ja kindla vastuse saame homme päeva jooksul."

FIBA Euroopa karikasarja teises ringis kuuluvad Kalev/Cramoga samasse alagruppi Saloniki PAOK Kreeka ja Dijon Prantsusmaa kõrgliigast, neile lisaks samas sarjas Pärnu Sadama alagrupi sügisel võitnud Oradea Rumeeniast.

"Kõik kolm satsi võõrsil väga keerulised vastased. Just vaatasin eile Arise ja PAOK-i mängu - hullumaja! See atmosfäär on eriline. See kodumängude olulisus on väga suur. Arvan, et see esimene PAOK-iga paneb juba väga palju paika, et mis šansid meil siin on edasi saada," ütles peatreener.

"Nii prantslased kui ka PAOK ei ole hooaega kõige säravamalt mänginud siiamaani, aga seal kvaliteeti on kõvasti ja ameeriklasi palju. Ma arvan, et taktikaliselt seal on võimalik siit-sealt näpistada."

Kalev/Cramo ja Saloniki kohtumine peetakse kolmapäeval algusega kell 19.30 Tondiraba hallis.