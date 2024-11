Mistra kaotas eurosarjas Sloveenia klubile

Ilma ühe oma liidri Serhii Orlovskita mänginud Mistra suutis siiski vastastega alguses võrdselt heidelda. Arno Vare viie tabamuse jõul seisid 14. minutil tablool viiginumbrid 9:9. Seejärel haarasid aga vastased eestlaste tehniliste vigade järel teenitud kiirrünnakute toel kolmeväravalise edu. Mistra jättis mitmed kindlad võimalused realiseerimata ning vahejaks juhtisid sloveenid 19:14.

Ormozi mängule lisas vürtsi kaasa reisinud umbes 20-pealine fänniklubi, kes Kalevi Spordihalli oma laulude ja kõvahäälse kaasaelamisega elavdas. Jeruzalemi rünnakuefektiivsus püsis teise poolaja esimesel poolel 70 juures. Nende mõlema teguri abiga suutsid külalised 45. minutiks oma edu suurendada 29:20 peale. Mistra võitles end Andris Celminši väravate abil lähemale, kuid lõpuks pidid eestlased siiski vastaste 34:30 paremust tunnistama.

Eesti meeskonna resultatiivseim oli pühapäeval Andris Celminš 12 väravaga. Temale lisas Arno Vare seitse ning Vahur Oolup kolm tabamust. Vastaste poolelt skoorisid Gasper Pungartnik ja Lucian Bura seitsmel korral.

"Tuleb tunnistada, et ega me Eesti klubist palju ei teadnud," alustas Jeruzalemi poolelt Pungartnik. "Videoga ikka tutvusime ning Andris [Celminš-toim.] on meile oma Sloveenia ajast tuttav. Usun, et võiduvõti oli täna meie võistkonnavaim. Elasime üksteisele kaasa ning see andis meile piisavalt energiat, et võõral väljakul väärt võit võtta."

"Teadsime, et vastastel on paar põhimängijat puudu. Sloveenia meeskond soovis palju kuue meetri peale pugeda ning kiirete ristidega meie kaitses auke tekitada. Meil ei õnnestunud nende plaane liigselt segada ja sinna täna see kaotus jäi. Loomulikult jäi ka pink täna lühikeseks ja Serhii puudumine jättis oma jälje," lisas Arno Vare.

Eurosarja kolmandasse ringi pääses 32 meeskonda. Kaheksandikfinaali pääsejad selguvad kahe mängu kokkuvõttes. Põlva Serviti ja Mistra otsustavad kohtumised toimuvad järgmisel laupäeval vastavalt Türgis ja Sloveenias.