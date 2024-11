Kotsarit ootab ees nelja- kuni kuuenädalane võistluspaus

Kotsar vigastas jalga 10. novembril Jaapani meistriliiga mängus, kui aitas Yokohama meeskonnal võtta kuuenda võidu. Nädala alguses ütles Eesti koondise peatreener Heiko Rannula, et MRT-s selgus, et Kotsaril on pindluusideme vigastus.

Kuigi oli lootus, et ehk on ta võimeline pühapäeval mängima, selgus nüüd, et Kotsar peab hoopis pikema pausi tegema. "Kahjuks on nii, jah, et ei ole see seis kõige parem, ei kannata homme mängida. Hetkeseisuga olen nii palju arstidelt kuulnud, et öeldakse, et neli kuni kuus nädalat," avaldas Kotsar.

Küsimusele, mida jalg teha lubab, vastas Kotsar: "Väga ei lubagi. Peamine, mida praegu teha saan, on võimalikult palju puhkust anda, käia taastusravis ja sellega ongi peaaegu asi piirdunud. Ülejäänud on lihtsalt, mis ma väljaspool jalgu saan teha – jõusaalis ülakeha natuke, ratta seljas liigutada, et mingis konditsioonis olla, kui vigastuspausilt tagasi tulen. Loodetavasti ikka võimalikult kähku, aga peab olema tark, ei tohi kiirustada."

Kotsar selgitas ka, miks ta kohe ei teadnud, kui tõsise vigastusega oli tegu: "Enam-vähem seda hetke ma teadsin, aga kuna sain küünarnukiga vastu nägu ka, ei osanud täpselt öelda, mis jalaga juhtus, tähelepanu võttis see endale. Esialgu ei osanud öelda, kas sain löögi sinna vastu või astusin valesti. Korvpall on füüsiline, selliseid asju ikka tuleb ette."

Eesti meeste korvpallikoondis jätkas neljapäeval 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja võidukalt, kui alistas võõrsil Poola 82:78. Mis mulje mäng Kotsarile jättis? "Väga positiivse mulje," kiitis ta. "Absoluutselt kõik poisid tegid meeletult tööd ja võitlesid isuga, kõik hoidsid mänguplaanist kinni ja tänu sellele see võit tuli. Loodame, et pühapäeval suudavad sama teha. Üritan nii palju mentaalselt aidata kui võimalik."

Kui Eesti suudab pühapäeval kodus Poola alistada ja Leedu võidab samal ajal Põhja-Makedooniat, kindlustab Eesti juba kaks vooru enne valiksarja lõppu pääsu EM-finaalturniirile.