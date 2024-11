Tass hea partii põhjustest: Rannula mängupilt ja tagamehed

Veidi ootamatult kerkis Eesti resultatiivseimaks Matthias Tass, kes kogus 19 silma (kahesed 7/13, vabavisked 5/6). Tema pluss-miinus koefitsent oli Kristian Kullamäe (+12) järel tiimi paremuselt teine.

"Eks siis oli [peatreener] Heiko Rannula poolt väga hea mängupilt joonistatud. Mängisime väga meeskondlikult," jagas Tass intervjuus ERR-ile kiitust ennekõike teistele.

"Tagumised leidsid mind väga hästi korvi alt üles, kui olin vaba ja lahendasin tol õhtul nii efektiivselt kui suutsin. Loodetavasti pühapäeval suudan parema protsendiga."

Tassi sõnul on hea vormi taga ka see, et erinevalt eelmistest suvedest on ta saanud teha korraliku ettevalmistuse hooajaks.

"Esimest korda oli see suvi suvi, kus olen saanud tööd teha. Viimased viis suve olen taastunud operatsioonilauast. Seekord on vedanud," ütles ta. "Saan enda kallal veidi tööd teha ja enesekindlust koguda."

Poolaga kohtutakse uuesti juba sel pühapäeval kodusel Unibet Arenal. "Pühapäev näitab, kummal on rohkem tahtejõudu," lausus Tass. "Nüüd mõlemad teame, mida kaitses ja rünnakul teeme. Nüüd on puhtalt füüsilise ja tahtejõu mäng."