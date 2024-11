Rannula: poisid näitavad, et on kõrgel tasemel

"Eelkõige olen rahul meie meeskonna keemiaga. Oli raskeid hetki, keegi kordagi pead norgu ei lasknud. Võitlesime," lausus Rannula ERR-ile. "Teadsime, et kõik asjad veel ideaalselt ei jookse rünnakul ja kaitses. Aga võitluse moment ja igal mehel oli seal mängus oma moment. Kes natuke varem, kes natuke hiljem suutis oma panuse anda. See eelkõige teebki head meelt."

Rannula tunnistas, et treeneritöö klubi- ja koondisetasandil on ikkagi erinev. "Mängukvaliteet koondise tasemel on juba natuke teine pluss seesama asi, et kõik asjad ei ole nii nagu klubikorvpallis, et saad nipsust muuta," selgitas ta. "Pead natuke ikkagi arvestama, et liiga järsku ei saa asju teistmoodi teha. Poisid näitavad, et on kõrgel tasemel. Nendega saab praktiliselt kõigi vastu Euroopas mängida ja kokkuvõttes oli vinge emotsioon. Jääb kindlasti meelde."

Ta lisas, et Eesti koondis mängib tänasel päeval päris kõrgel tasemel. "Nad on juba harjunud sellega, et peavad kiiresti reageerima ja harjuma uute asjadega. Kindlasti on meil pikk maa minna. See ei ole kindlasti veel lõpp-produkt, aga esimese mängu kohta tip-topp," kiitis juhendaja.

Juba pühapäeval kohtuvad Eesti ja Poola uuesti. Sedapuhku on koduseinad Eesti poolt. "Meie läheme kindlasti edasipääsu püüdma. Kindlasti on see lõpuks meie siht. Ühe mängu saime võõrsil väga raske vastase vastu kätte, aga kokkuvõttes on meie eesmärk saada EM-ile. Järgmine mäng on see võimalus," lausus Rannula.

"Teame, et neid võimalusi tuleb veel, aga ma usun, et sellise kodupubliku juures, mis Unibetis kindlasti tuleb - seal motiveerimist väga vaja ei ole. Aga see tuleb teistmoodi mäng, treenerid juba natuke teavad üksteist paremini. Võib-olla rohkem sellist vahetamist ja taktikat tuleb."