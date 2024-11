Rannula: see teine mäng tuleb natuke rohkem maletamist ja taktikat

Võõrsil sai Eesti neljapäeval Poolast tasavägises mängus põneva lõpu järel 82:78 jagu.

Heiko Rannula, olete treeningu siin Unibet Arenal teinud, mis konditsioonis mehed on ja missugune on siis koosseisu erinevus homseks mänguks võrreldes sellega, mis oli Poolas?

Konditsioon on okei, ma arvan. Meil siin selles suhtes mingeid vigastuse muresid praegu ei ole. Natuke, jah, meeskonda muutsime, juurde tulid Toom ja Taavi Jurkatamm ja kõrvale jäävad võrreldes eelmise mänguga Post ja Kuuba. See kahene vahetus tuli, aga muidu selles suhtes saime kõik asjad läbi teha ja ma usun, et oleme valmis.

Ja Maik-Kalev Kotsar jääb ka siis pealtvaatajarolli?

Jah, täna kahjuks on seis selline, et ikkagi see jalg tal nii palju paremaks ei läinud, et ei saa mängida.

Ei saa ka riskida väga ja see mängujoonist ka ei aita, kui mees ei ole valmis mängima?

Üks asi see, aga teine asi on ikkagi see, et ta ei ole sellises konditsioonis, et ikkagi reaalselt mängida. Isegi kui seal valuvaigistid või asjad juurde võtta, siis ei… ta on ikkagi veel vigastatud.

Milles te nüüd homseks saate juurde panna? Kas rohkem kaitses veel poolakaid pigistada või mis on see oluline rõhk homseks?

Tegime konkreetsed kaitseeksimused, mida me saame kindlasti parandada. Aga no oleme ausad, eks nemad teevad ka omad järeldused ja kindlasti natuke üritavad ka üllatada ja muuta midagi. Aga jah, suures pildis põhiasjad, mida me tegelikult ka teadsime enne eelmist mängu, me päris hästi hakkama ei saanud, ma usun, et homses mängus juba saame paremini.

Siis lihtsalt kompaktsem kaitse?

Seal on nii üks-üks asju kui ka meeskondlikke asju. Ja nagu ikka korvpallis, skaudid vastast, vastane samamoodi üritab asju muuta. Nagu ma ütlesin, siis see teine mäng tuleb natuke rohkem maletamist ja taktikat.

Need mehed, kelle sa nüüd vahetusena tõid selleks mängu, mis nemad peaksid tooma juurde või teistmoodi olema?

Hugo nii või naa oli tegelikult planeeritud, et ta esimest mängu ei mängi ja teist mängib, kuna tal põlv vajas natuke puhkust. Tema toob meile… me kõik teame, mida ta toob – ta on eriti vahetava kaitse vastu väga hea relv rünnakul, pluss kaitses samamoodi saab temaga vahetada. Nii et ta on niisugune universaalne mängumees. Ja Taavi võtsime, nähes, et ikkagi meil oleks vaja pikkadele natukene rotatsiooni pikemaks saada. Et kui tekib vigadega probleeme, on meil üks lisamees võtta.

* * *

Eesti meeste korvpallikoondis EM-valikmängus Poolaga:

Kaspar Treier (Napoli Basket | ITA)

Mikk Jurkatamm (Del.Fes Avellino | ITA)

Matthias Tass (Filou Oostende | BEL)

Hugo Toom (BC Kalev/Cramo)

Siim-Sander Vene (Stal Ostrow Wielkopolski | POL)

Kregor Hermet (BC Kalev/Cramo)

Taavi Jurkatamm (TalTech/ALEXELA)

Kasper Suurorg (BC Kalev/Cramo)

Janari Jõesaar (Dziki Warszawa | POL)

Joonas Riismaa (Pallacanestro Cantù | ITA)

Artur Konontšuk (Baskets Oldenburg | GER)

Kristian Kullamäe (Bilbao Basket | ESP)

Peatreener: Heiko Rannula

Abitreenerid: Indrek Reinbok, Brett Nõmm