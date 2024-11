Kotsarit vaevab Poola mängude eel jalavigastus

Eesti mängib sel nädalal Poolaga kaks korda, kui rändab neljapäeval Wloclaweki ning võõrustab järgmise aasta EM-i korraldajat pühapäeval Unibet Arenal. Rahvuskoondis tegi esmaspäeval trenni, aga Jaapanist kohale tulnud Maik-Kalev Kotsar oli pealtvaataja rollis, sest vigastas viimases klubikohtumises vasakut jalga.

"Päev päevalt vaatame, praegu ei oska midagi öelda," sõnas keskmängija. "Kohale ikka tulen ja nagu ütlesin: ravi käib."

Sel hooajal Jaapanis häid esitusi teinud Kotsar rääkis, et on Yokohama klubiga rahul. "Ise saab loomulikult alati paremini teha. Meeskond on väga mõnus, inimesed, personal on väga ägedad. Olen väga rahul," sõnas keskmängija.

Kotsaril on koondisele kõrged ootused, sest valiksarja alustati kahe võiduga. "Meil on väga hea sats, nagu eelmine koondiseaken nägime. Suudame võita kõiki vastaseid, kui ise agressiivselt mängime. Kuna meil on noor sats, siis agressiivsusest puudu ei tohiks jääda," ütles Kotsar.

Peatreener Heiko Rannula ütles ERR-ile, et Kotsari osas veel otsuseid tehtud pole. "Seda üle ei tähtsustaks, meil on variante erinevaid ja tugevusi ka erinevaid. See otseselt ei mõjuta," ütles juhendaja. "Nii või naa oleme selle koosseisuga värsked, ei ole üksteist tundma õppinud nende liikumiste puhul."

"Aga kuna [esmaspäeval] saime kokku ja asjad läbi arutatud, siis täna veel kindlat otsust ei tee," ütles Rannula, kes lisas, et teisipäeval saadakse vigastuse kohta täpsemat infot.

Poola alustas valiksarja kahe kaotusega, kui kaotas Leedule 19 punkti ja Põhja-Makedooniale hoopis 25 punktiga. Järgmise aasta suve lõpus toimuva EM-i korraldajana on Poolal aga edasipääs juba kindlustatud.

"Teame, et nende treeneril pole klubikorvpallis kõige paremini läinud, kindlasti ta on väga näljane. Vaja tõestada koondisega vähemalt, et asjad toimivad, neil on väga tähtis head mängu näidata," ütles Rannula. "Peame olema valmis, maksimaalne koosseis on neil olemas, paar pisivigastust on. Tuleb kindlasti väga korralik mäng."